華裔參院在野黨領袖黃英賢 批澳當局冒險挺台只為選舉

身為澳籍華裔的黃英賢，現為工黨在聯邦參議院的領袖。(Getty Images)

澳洲 在野黨工黨外交事務發言人、華裔黃英賢23日指責國防部長達頓近期連番在台灣 問題上激怒中國，放大台海戰爭威脅並「煽風點火」，目的是爭取選票。澳洲須在2022年5月前舉行大選。

澳洲國防部長達頓本月稍早表示，如果中國攻打台灣，「無法想像」澳洲不會加入美國 軍事行動的行列。

澳洲新聞網站SBS中文網報導，黃英賢23日在坎培拉國家安全學院一個論壇上發表演說時，批評達頓近日的言論與歷屆美國政府奉行的戰略模糊政策「完全脫節」，指美國歷屆政府歷來均拒絕透露，如果中國用武力解決台灣問題，他們是否會站在台灣那一邊。

黃英賢在演說中，呼籲聯邦政府各部長在台灣問題上更謹慎措辭，並直斥執政聯盟似乎有意利用外交政策和國家安全來爭取選舉支持，「加強澳洲與超級大國發生戰爭的可能性，是澳洲史上最危險的選舉策略，這是不負責任的政客採用的策略，他們不惜一切代價、不顧一切地想要繼續掌權」。

黃英賢強調，美中在台海爆發的任何衝突都可能失控，帶來嚴重後果，「我們地區和平、穩定和繁榮面臨的最大風險是台灣爆發衝突的風險」。

她並指出，就台灣問題爆發的衝突，其後果「對人類來說將是災難性的」，這就是歷屆澳洲、美國和地區各國政府對台海兩岸關係採取謹慎冷靜態度的原因。