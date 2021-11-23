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菲律賓大選反對派參選人 受惡作劇訂餐所苦

中央社記者陳妍君馬尼拉23日專電
菲律賓副總統羅貝多。(Getty Images)
菲律賓副總統羅貝多。(Getty Images)

菲律賓全國大選明年5月將投票，選戰剛開打，卻傳出不明人士假冒反對陣營參選人惡作劇訂餐或生鮮食品，正副總統參選人羅貝多、潘吉里納和參議員參選人漢迪夫洛斯都受害。

菲律賓副總統羅貝多（Leni Robredo）今天在臉書上說：「昨天我在辦公室開會時，3名外送員帶著3個不同店家、用我的名字訂的貨到付款商品抵達，商品價值超過10萬披索（約1983美元）。」

她表示：「也許惡作劇者認為是在給我們找麻煩。他們沒有意識到實際上送貨員和消費者才是受害者。昨天甚至正在下雨，他們（送貨員）都溼透了。」

羅貝多在貼文中向購物平台和店家致謝。「安排退貨很容易。我只希望在重大危機時，（惡作劇者）不要想著惡作劇，受害者會是那些弱勢的人。」

購物平台也發表聲明說，所有商品已退給店家及合作超市，送貨員無需付款。為防範類似事件發生，網站已加強安全和防詐騙機制，「我們也正與副總統辦公室合作進行調查」。

惡作劇者鎖定的不只羅貝多，連羅貝多參選總統的副手潘吉里納（Francis Pangilinan）也受害。

現任參議員的潘吉里納在臉書上說：「我們在參議院的辦公室收到一則訊息，要送來價值9.5萬披索（約1883美元）的冷凍肉品和酒。那是假訂單。幸運的是它還沒被送到。」

根據貼文所附照片，惡作劇者訂購了冷凍牛排、威士忌、起司、紅酒、羊肉等商品。

另一名受害者、尋求連任的反對陣營參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）說，她並未向餐廳訂購價值1萬7500披索（347美元）的烤乳豬，卻收到餐廳寄來的訂餐訊息。

根據漢迪夫洛斯臉書上的照片，訂餐者在備註欄寫著：「我們愛杜特蒂（Duterte，菲國總統）。」

漢迪夫洛斯說，他們正研究可能採取的法律行動。「不是為了我們，而是為了本土企業和送貨員。」

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