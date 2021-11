塞爾維亞首都貝爾格勒市郊的勒斯坦(Lestane)區的一間工廠,23日發生爆炸,至少已造成兩人死傷,十多人受傷。

附近民眾在推特 上傳工廠冒出大量濃煙的照片和影片,表示聽到一聲轟然巨響,之後又有數次較小的爆炸聲。

🇷🇸⚡ Local media reported two dead and 15 wounded; in total, about 100 people were working on the shift at the time of the incident.#Serbia pic.twitter.com/aglPSh9WL8