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這也能下單？Uber Eats新服務 加國可點娛樂用大麻

中央社／渥太華22日綜合報導
大麻示意圖。（本報系資料照片）
大麻示意圖。（本報系資料照片）

Uber 22日宣布，他們旗下的Uber Eats，在加拿大已經可以接受訂單，讓娛樂用大麻可以像零食一樣輕鬆點。

但目前在加拿大要買大麻的人，還是只能在下單後，到Tokyo Smoke的零售店提貨，且該服務只在安大略省（Ontario）提供。

叫車巨擘Uber在聲明中表示，他們與Tokyo Smoke簽約，成為獨家合作伙伴，這讓客戶能直接在其App上訂購大麻及相關配件。

只要點擊幾下並驗證身分，確認已達可合法購買大麻的年紀後，顧客就會被引導到最近的Tokyo Smoke店面取貨。

Uber表示：「所有訂單都會在下訂後的1小時內準備好，顧客可以很快的取得他們要的商品。」Uber稱這是「外送網路公司的全球首創」。

Tokyo Smoke是Canopy Growth所有，在渥太華已有50家店，近期還將開6家新店。

另外，安大略政府線上購買大麻的網站，已經提供在幾天內將商品外送到顧客家的服務，也可以選擇在加拿大郵政的門市取貨。

安大略省有幾家大麻店，也在當地提供當天送達的外送服務。

加拿大2018年成為第一個將娛樂用大麻合法化的世界主要經濟體。

根據加拿大政府最新的資料，2020年有約17%，即510萬加拿大人曾使用大麻，比合法化前的15%要高。

大麻合法化 加拿大 郵政

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