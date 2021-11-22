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德國全面追加施打第3劑 BNT：防護力更持久

中央社柏林22日專電
德國全面開打COVID-19第3劑疫苗，專家建議追加疫苗可選擇莫德納或BNT，混打也無妨。生產BNT疫苗的廠商強調，第3劑的防護力將比第2劑持久。美聯社
德國全面開打COVID-19第3劑疫苗，專家建議追加疫苗可選擇莫德納或BNT，混打也無妨。生產BNT疫苗的廠商強調，第3劑的防護力將比第2劑持久。美聯社

德國全面開打COVID-19第3劑疫苗，各地醫院和接種中心湧現人潮。專家建議追加疫苗可選擇莫德納BNT，混打也無妨。生產BNT疫苗的廠商強調，第3劑的防護力將比第2劑持久。

根據防疫主管機關羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）接種委員會18日公布的最新建議，18歲以上成年人打完COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第2劑後間隔6個月，可接種第3劑疫苗；不論之前打什麼廠牌的疫苗，追加疫苗最好是BNT或莫德納（Moderna），兩者防護力一樣好。

不過，鑑於心肌炎風險，30歲以下的年輕人最好打BNT疫苗。

接種委員會的專家建議，打第2劑滿6個月再打第3劑，但實際上許多人提早打，德國一些官員也建議民眾5個月後就可施打追加疫苗。

對此，柏林夏里特醫院（Charité）傳染病專家桑德（Leif Erik Sander）表示，根據以色列的經驗，打完第2劑4到5個月後就可打第3劑，混打、也就是接種跟前2劑不同廠牌的疫苗也沒安全問題。

外界關心疫苗保護力到底能持續多久，生產BNT疫苗的BioNTech生技公司執行長沙辛（Uğur Şahin）接受21日出刊的「週日畫報」（Bild Am Sonntag）訪問時表示，保護力在接種第2劑後的4個月開始下降，6個月後「顯著下降」。

但他強調，從最新研究報告來看，完成2劑接種後的9個月，防護力依然很高，能有效預防重症。

儘管如此，沙辛建議最好還是施打第3劑，好處是防護力比打完第2劑後還持久，而且能阻斷病毒的傳染途徑，抑制冬天可能爆發的疫情。

至於未來是否有必要每年接種，沙辛表示數據不足，第4劑何時該打現在還很難說，「一切取決於病毒變異的趨勢」。

疫苗 BNT 莫德納

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