南韓疫情惡化 陷入病床短缺危機

須裝上葉克膜的南韓新冠重症病患。路透

在南韓 政府逐步放寬社交距離限制之際，新冠肺炎病患卻陷入病床短缺危機，原因是單日新增確診數和重症病患激增。

住院人數快速增加的現象，在首爾都會區尤其明顯，病人須等候超過一天才有空床可辦理住院。

南韓保健福祉部數據顯示，截至周日（21日），首爾都會區共有907名病患，已等候病床逾一天，人數寫下疫情 爆發以來新高。在這群等候住院的病患，逾半（466人）為70歲以上長者，其中440人患有高血壓 或糖尿病等其他疾病。另有一名病人為孕婦。

在這907名等候病床的病患中，有137人已等候逾四天。保健福祉部表示，本月有六名患者在等候住院時離世。

可治療重症患者的加護病房空床數，也正在快速減少。截至21日下午5時，首爾加護病房占床率約83%、京畿道和仁川的加護病房占床率也分別達到80%，南韓政府先前設定門檻，只要加護病房占床率超過75%，就要暫停「與疫情共存」的計畫。目前全南韓占床率已達69.5%。

保健福祉部說，為了因應首爾地區病床短缺的情形，近日已推動將首爾重症病患轉送至周邊地區醫院的作業。

南韓疾病管理廳表示，21日新增確診數達2827例，為疫情爆發以來最高的周日確診數，其中包括2806名本土案例。重症患者則為515人。