英相強生致詞迷失稿海 談佩佩豬化解尷尬局面

英國首相強生（右）和妻子席孟茲（Carrie Symonds）及1歲兒子威爾弗雷德（Wilfred）21日被小報拍到去樂園享受天倫樂。（路透）

英國 首相強生今天對一群商界領導人發表演說時，顯然一時之間找不到講稿段落，但他提起造訪佩佩豬主題樂園 時的趣事撐場，可以說佩佩豬（Peppa Pig）幫忙化解了這個尷尬場面。

路透報導，強生在英格蘭北部泰恩港（Port of Tyne）對英國工業總會（Confederation of British Industry）成員致詞時，顯然找不到自己講到哪裡，只見他一邊翻著稿子，一邊嘆了口氣說「該死的」，然後喃喃自語著「抱歉」。

「每日快報」（Daily Express）報導，強生在一堆稿子中搜尋了大約5分鐘，仍舊找不到接下去的部分，最後只得認命。

他回過神來，開始講起科技獨角獸企業，然後提到他去「佩佩豬世界」（Peppa Pig World）的趣事。這個主題公園以卡通角色佩佩豬和親友為主角。

強生和妻子席孟茲（Carrie Symonds）及1歲兒子威爾弗雷德（Wilfred）21日被小報拍到去樂園享受天倫樂。

強生要求有去過「佩佩豬世界」的人舉手，從麥克風可以聽到台下觀眾發出笑聲。

他接著說，去過這個主題樂園的人「不夠多」，還說這個樂園「完全是我的菜」。

強生告訴商界大老：「昨天我去了，我們大家都必須去佩佩豬世界。我愛死了。那個地方完全是我的菜：街道很安全，學校很有秩序。」

強生說：「誰能想到這隻長得像吹風機的豬，或許是畢卡索風格的吹風機，這隻被英國廣播公司（BBC）拒絕的豬，現在竟然會出口到180個國家，甚至在美國 和中國都有主題樂園呢？」

影片來源：YouTube Dailymirror