抵制暴政 卡舒吉未婚妻籲小賈斯汀「取消沙國演出」

沙烏地阿拉伯異議記者卡舒吉2018年在沙國駐伊斯坦堡總領事館遇害，懷疑是王儲沙爾曼指使。近日卡舒吉生前的未婚妻更公開向歌手小賈斯汀呼籲抵制沙國政府、取消在該國的演出。（美聯社）

沙烏地阿拉伯 異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）2018年在沙國駐伊斯坦堡總領事館遇害，懷疑是王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）指使。近日卡舒吉生前的未婚妻更公開向歌手小賈斯汀（Justin Bieber）呼籲抵制沙國政府、取消在該國的演出。

根據報導，小賈斯汀獲邀下個月5日為F1賽車季在沙國吉達市（Jiddah）演出，卡舒吉生前的未婚妻簡吉思（Hatice Cengiz）20日在「華盛頓郵報」上發表公開信，呼籲小賈斯汀取消演出，表示「向世界發出一個強而有力的信息，也就是『你的名字和才能不會被一個殺死異議者的政府所用』」。

簡吉思指出「不要為殺害我心愛的卡舒吉的兇手演出，請大聲譴責兇手王儲沙爾曼，你的聲音將被數百萬人聽到，如果你拒絕成為王儲沙爾曼的走卒，這個信號將是響亮而明確的：『我不為獨裁者表演，我選擇的是正義和自由、而非金錢」。

人權觀察（Human Rights Watch）17日也表示「沙烏地阿拉伯有利用名人和重大國際事件來轉移目光的歷史」，並呼籲包括饒舌歌手A$AP Rocky、知名DJ「大衛蓋塔」（David Guetta）、提雅斯多（Tiesto）以及歌手傑森德魯洛（Jason Derulo）等藝人「就人權問題公開發表意見，或不參與洗白聲譽的演出」。

美國拜登 （Joe Biden）政府二月曾發布一份美國情報報告，稱王儲沙爾曼與卡舒吉謀殺案「有所牽連」，但沒有對他進行任何直接懲罰，王儲也否認有任何參與。