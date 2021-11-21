蘇丹總理復職 數千民眾仍上街抗議軍人政變

非洲國家蘇丹上月發生軍事政變，數以千計的抗議民眾仍發動反政變示威朝總統府遊行，遭安全部隊施放催淚瓦斯。(美聯社)

非洲國家蘇丹上月發生軍事政變，總理哈姆杜克的政府遭解散，今天他與軍方簽署復職協議，但數以千計的抗議民眾仍發動反政變示威朝總統府遊行 ，遭安全部隊施放催淚瓦斯。

蘇丹曾由獨裁總統巴席爾（Omar al-Bashir）長年執政，兩年前巴席爾在人民起義中遭到推翻後，政府成立主權委員會（Sovereign Council），引導國家走向民主。但將軍柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）上月帶頭奪權，解散由軍方代表與文職人員組成的主權委員會。

今天蘇丹軍事領袖和哈姆杜克（Abdalla Hamdok）簽署協議，讓哈姆杜克復職，作為技術官僚內閣的總理。

根據國營電視台上宣讀的細節，協議內容包含釋放在政變期間被拘禁的所有政治犯，同時明定2019年的憲法宣言為政治轉型的基礎。

哈姆杜克表示，蘇丹青年在反軍人奪權的抗議中身亡，這項與軍方領袖的協議旨在恢復蘇丹的民主轉型進程，以及終結流血事件。

他說：「我知道我國青年能犧牲，有決心，拋棄一切寶貴事物。但蘇丹人民的鮮血很寶貴，讓我們停止流血，讓青年把精力投入建設和發展。」

不過路透記者目擊，柏罕與哈姆杜克今天會面前，首都喀土穆（Khartoum）仍出現數以千計的抗議者朝總統府遊行。

示威民眾高舉蘇丹國旗，和近期死於反政變抗議的亡者遺照，大喊反對柏罕的口號，遭安全部隊施放催淚瓦斯驅散。