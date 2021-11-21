WTA不信任中方證據 國際網總：持續聯絡彭帥本人

中國女網名將彭帥。(美聯社)

中國 女網名將彭帥 安危引發關注。繼世界女子職業網球協會批評中方提供的證據不足以化解外界對彭帥狀況的疑慮；國際網球總會也打破沉默，稱將持續與彭帥聯絡以確認她安全無恙。

彭帥11月2日在新浪微博自曝她與前中共政治局常委、國務院前副總理張高麗因性侵而展開不倫關係後，一直未公開現身，反倒是中國官媒頻頻曝光她的「近況」，讓外界相當擔憂她「被消失」。

世界女子職業網球協會（WTA）隨後呼籲，她的指控「必須獲得全面、公平、透明且不遭到審批的調查」，甚至發表「不惜撤出中國市場」的聲明，被視為第一個勇於向中國表明立場、堅守西方人權價值的體育組織

國際網球總會（International Tennis Federation, ITF）主席哈格提（Dave Haggerty）21日透過電郵告訴路透社，該組織將持續努力，確認彭帥是否安全無虞，「彭帥的安危與狀況是我們最關心的事情」。

哈格提說：「本週末出現她的數支影片，這似乎是個正面進展，但我們將持續設法直接與她本人聯絡，以確認她安全無恙。」

美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）、日籍前球后大坂直美、塞爾維亞網球天王喬科維奇（Novak Djokovic）、「瑞士特快車」費德瑞（Roger Federer）、「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）等知名球員紛紛推文聲援彭帥，連曾助西班牙贏得世界盃的足球明星皮克（Gerard Pique）也在社群媒體 上加入支持行列。