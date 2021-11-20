BBC紀錄片將揭露威廉、哈利王子媒體戰 英王室揚言封殺

哈利（左）與威廉互相扯對方後腿，已經是公開的秘密。（路透資料照片）

全世界都知道英國威廉 、哈利 兩王子心結深重，甚至在媒體上互別苗頭，私下也極可能互扯後腿，然而英王室檯面上就是完全不承認，還裝作彼此仍是一家人、感情血濃於水不會破壞。不過BBC將播出的紀錄片「王子們與媒體」（The Princes and the Press）中，這些都會被攤開來，讓英國王室成員們心裡七上八下，尤其95歲的伊莉莎白二世女王更據稱「很不舒服」，因而她和兩位王儲兒孫查理、威廉連成一氣，表明BBC若不先讓他們過目，將要採取抵制，未來BBC的需求他們將不予配合。

哈利（左起）和妻子梅根在歐普拉專訪中大爆英皇室內幕，激怒皇室。（路透資料照片）

根據英國媒體報導，這節目是由自稱共和派的阿莫拉金主導，他過去就曾稱王室的存在非常荒謬，讓王室對他警覺心甚高，懷疑這節目背後別有目的。雖然可能給外界「是否公然先審後播」的不良觀感，他們堅稱至少看過之後他們才能評價節目內容，也對他們才算是公平。

哈利與威廉這對曾感情親密的手足，近一年來在媒體上公開叫陣，大家都看在眼裡，要裝彼此還沒事實在很勉強，只是對於守舊的王室來說，形象維持非常重要，因為影響民眾對他們存廢的態度，也因此不願意有任何負面的內容流出，不惜一切手段，至於他們這次是想太多還是真的有道理？節目播映之後便可見分曉。