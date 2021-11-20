二手衣的災難：智利沙漠「世界舊衣櫃」之山

一名曾在伊基克港工作的員工向《法新社》表示：「這些衣服來自全球各地，沒有被售往（首都）聖地亞哥或其他國家的衣服，最終都會滯留在免稅區，因為沒有人願意付關稅把它們帶走。」 (Getty Images)

「你的二手衣服也在智利的沙漠嗎？」位於智利北部、被認為是世界最乾燥的阿塔卡瑪沙漠，被成堆成山衣物覆蓋的系列照片，再度引起對快時尚 產業（fast fashion）的反思討論。這一組由《法新社》拍攝的照片，利用遠景和近景——沙漠和衣服、衣服和人——呈現現代社會對環境、物品和人之間的關係，拋出尖銳的詰問：在快時尚產業快速替換、快速淘汰的規則之下，這一些二手衣物究竟是「環保回收」，還是對環境造成「災難傷害」？

聯合國在2019年的報告指出，全球的服裝產量在2000年至2014年之間翻倍，隨之帶來的影響是其廢水排放量（water waste）佔全球20%，碳排放量佔全球8%至10%。圖為業者正在處理二手衣服。 (Getty Images)

根據報導，智利常年以來都是二手和滯銷快時尚衣物的集散中心。這一些衣服誕生的過程和足跡包括：一開始，它們由中國 或孟加拉製造，接著送往歐洲、亞洲和美國銷售，最終再流入智利。據估計，每一年約有5萬9,000噸衣物——如耶誕毛衣、雪靴子等——抵達位於智利北部、同時也是南美洲最大的免稅商業港口中心伊基克港（Iquique），這些衣服有些被重新轉賣或走私到拉丁美洲。儘管如此，每一年仍會剩下3萬9,000噸的二手衣物，這些衣物幾乎被丟往阿塔卡瑪沙漠，久而久之也就形成了如今一座座的「衣山」。

「我們多年來不斷消費，從沒真正關心紡織廢料的問題。不過現在，人們會開始質疑自己了。」圖為聖地牙哥美術館展品，用二手衣物做成的雕塑，旁邊有孩子在玩耍。(路透)

但為何是丟往沙漠？一名曾在伊基克港工作的員工向《法新社》表示：「這些衣服來自全球各地，沒有被售往（首都）聖地亞哥或其他國家的衣服，最終都會滯留在免稅區，因為沒有人願意付關稅把它們帶走。」而另外一名受訪者則指出，廢棄衣服往往含有無法被生物分解的化學成分，不能被視為垃圾送往市政府的垃圾掩埋場。因此，這些燙手山芋的處理方式之一，就是被丟到眼不見為淨的沙漠，進而對環境造成不可修復的破壞——這也是快時尚產業近年來備受批評的原因之一。

快時尚產業意指：在極短時間內推出時裝周展出的服飾，讓消費者可以在短時間內以平易近人的低廉價格買到最新（但可能低品質）的服飾。《Huff Post》指出，過去時尚產業季節主要集中在夏季和秋冬，但來到2014年，瞄準快速消費的快時尚產業已將之拆分成52個「微時尚季」，其背後促成的消費概念即是：讓消費者不斷追求最新的潮流服飾，盡可能購買更多服飾。

倫敦藝術大學指出：「沒有所謂的快時尚，只有越來越快的消費。」因此，當衣物在快速被取代、淘汰和丟棄的前提下，也就製造了大量的快時尚災難垃圾。聯合國在2019年的報告指出，全球的服裝產量在2000年至2014年之間翻倍，隨之帶來的影響是其廢水排放量（water waste）佔全球20%，碳排放量佔全球8%至10%。

如果換算成具體例子，僅僅生產一條牛仔褲就會消耗 7,500-10,000 升的水量，相當於一個人10 年的飲用水量。《BBC Future》報導，LEVI'S估計其經典款501牛仔褲的生命周期——從製造到被丟棄——會產生約33.4公斤的二氧化碳排放量。圖為業者正在處理二手衣服。(Getty Images)

如果換算成具體例子，僅僅生產一條牛仔褲就會消耗 7,500-10,000 升的水量，相當於一個人10 年的飲用水量。《BBC Future》報導，LEVI'S估計其經典款501牛仔褲的生命周期——從製造到被丟棄——會產生約33.4公斤的二氧化碳排放量。當中，其三分之一的排放量來自材料如纖維和織物生產、8%源自於牛仔褲的裁剪、縫紉和整理、16%來自包裝、運輸和零售，而剩餘的40%則是消費者的使用習慣（如清洗牛仔褲）和送往垃圾填埋場等。

然而，LEVI'S的例子還不包括對土地、生態環境、勞工 環境等造成的影響。例如：服飾製造多由發展中國家負責，但底層勞工的權益和勞動條件往往被忽視。此外，服飾製造需要棉花，這過程會使用化學肥料和農藥，對土地造成嚴重污染。而製造商往往也會使用合成材料或添加化工品來生產服飾，導致衣物最終難以被回收和分解，落得怎麼處置都不對的下場——若填埋，其釋出的汙染物會進入空氣和下水道；若等待其自然分解，可能需要200年的時間。

近來，隨著對快時尚產業的了解以及全球暖化的加劇，外界也開始鼓勵「道德時尚」（ethical fashion）：旨在對人類、動物和地球降低負面影響的時尚。這也是敦促生產商檢視生產材料和勞動環境之外，呼籲消費者也需為此負上一定責任——不成為快時尚產業的主要推動力。因此，人們也開始關心如何讓衣服變得「永續」，例如有相關網站提供延長衣服壽命的技巧，以降低衣服在全球的碳足跡。當然，再次循環使用的二手衣物也是緩解方式之一，但不應該建立在快速消費、快速淘汰的前提之下。

例如《法新社》也以Rosario Hevia為例。指出類似觀念的轉變也漸漸發生。Rosario Hevia是智利一家童裝回收店的創辦人，其利用廢棄紡織品和衣服來製造紗線，過程中不使用任何水和化學物品。該創辦人表示，「我們多年來不斷消費，從沒真正關心紡織廢料的問題。不過現在，人們會開始質疑自己了。」