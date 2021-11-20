歐洲有差別防疫管制 使親友反目家庭失和

羅馬尼亞，殯儀館工作人員從醫院推走一副裝有新冠死者的棺材。(美聯社)

時序進入耶誕節，歐洲本該洋溢著親友相聚的歡愉氣氛，卻因當前多國新冠肺炎確診病例驟增迭創紀錄，歐陸淪為全球疫情 重災區而蒙上一層陰影。

美聯社報導，儘管實施將近兩年的防疫 管制，歐洲疫情卻再度加劇，COVID-19所導致日益嚴峻的公衛危機，造成接種和沒接種疫苗 的民眾陷入對立。

亟欲舒緩超過負荷醫療體系壓力的歐洲各國政府，針對未施打疫苗民眾實施管制措施，期盼藉此提升疫苗接種率。

奧地利19日又頒布更嚴格防疫措施，訂定自明年2月1日起強制注射疫苗。

奧地利總理查倫柏（Alexander Schallenberg）表示：「長久以來，或許拖太久了，我跟其他官員都在思考，務必盡可能勸服民眾，讓他們自願打疫苗。」

他說，強制打疫苗是「我們唯一的解決之道，擺脫沒完沒了的疫情和不斷磋商封城的惡性循環」。

雖然目前歐盟會員國中只有奧地利下令強制施打疫苗，不過越來越多的會員國政府加強防疫管制。

斯洛伐克將從22日起，嚴禁未接種疫苗的民眾進入所有販售非民生必需品的商店與購物中心，而且也不能參與任何公眾活動和集會，外出工作也必須一周篩檢兩次。

斯洛伐克總理赫格（Eduard Heger）說：「聖誕快樂並非意味著聖誕沒疫情，期盼聖誕節清零，斯洛伐克必須具備全然不同於當前的疫苗接種率。」他把這些防疫措施稱之為「針對不打疫苗民眾的封城」。

總人口550萬的斯洛伐克僅45.3%完整接種疫苗，16日通報新增8432例確診，創新高紀錄。

不僅中歐和東歐國家再度遭逢疫情重創，西歐富裕國家也難倖免，並且恢復對民眾的防疫管制。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）18日表示：「沒錯，的確要採取行動了。」由於疫苗接種率67.5%，這個歐洲最大經濟體正考慮對許多醫護人員強制注射疫苗。

鎖定不接種疫苗的民眾實施防疫管制的還有南歐國家希臘，總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）18日晚間針對還沒打疫苗的國民，頒布多項防疫管制新規，即使他們經篩檢呈陰性反應，也不得進入包括酒吧、餐廳、電影院、劇場、博物館與健身房等公共場所。

米佐塔基斯說：「這是當機立斷的保護行動，而且，當然啦，也是間接敦促（民眾）去打疫苗。」

不過歐洲各國針對民眾有沒有打疫苗，採取有差別防疫管制，歐洲議會（European Parliament）公民、司法與內政委員會（Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs）愛爾蘭籍議員戴利（Clare Daly）深感不滿，抨擊各國踐踏人權。

此外，捷克首都布拉格本周約有1萬人集會，他們高喊「自由、自由」，抗議當局針對未施打疫苗民眾頒布的防疫管制。

而英國倫敦政經學院（London School of Economics）教授葛勞夫（Paul De Grauwe）則說：「沒有絕對的個人自由，有必要限制不打疫苗的自由，以確保其他人享有健康的自由。」

比利時魯汶大學（Leuven University）教授及家醫科醫師舒恩馬克（Birgitte Schoenmaker）對此幾乎已司空見慣。她說：「這已轉變為人與人之間的針鋒相對。」

舒恩馬克明白，這些政治衝突因人們散播陰謀論所致，不過她也目睹了許多人倫悲劇，像是有名病患因害怕打疫苗，父母居然不讓這名患者進家門。

她說，對於強制接種疫苗其實往昔各國政府猶豫不決，但是傳染力強的Delta變異株的出現使他們改弦易轍。她說：「針對疫苗的政策髮夾彎，確實不容易。」

確診病例驟增和當局推出防疫管制遏止疫情之際，歐洲迎來連續第2年黯然失色的聖誕假期。