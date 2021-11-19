中國在阿聯偷建軍事基地 美國發現後介入叫停

美國情報機構今年春天發現，中國正在阿聯境內的哈里發港（如圖）境內秘密興建軍事基地。(路透)

華爾街日報19日報導，美國 情報機構今年春天獲悉，中國 正在阿拉伯聯合大公國境內秘密興建軍事基地，而阿聯政府似乎不知情，在美方介入下，該建設工程已暫停。

據報導，知情人士指出，美國官員大約在一年前開始收到情報指，中國在阿聯首都阿布達比（Abu Dhabi）以北約80公里的哈里發港（Khalifa Port）進行可疑活動。美方直到今年春天才從機密衛星圖像得出結論，中國正在該處興建軍事基地。

據了解，美國總統拜登 政府對此事感到震驚，並積極以外交方式，說服阿聯相信該處存在軍事目的，應該停止建設。

阿聯駐美國大使館發言人強調，阿聯從未達成過任何協議，亦沒有計畫、談判或意圖讓中方在當地建立軍事基地或任何形式據點。中國駐美國大使館則尚未回應置評要求。

知情人士指，除其他線索外，美國情報機構發現該處被深挖地基，可興建一座多層建築，且工地上方還有遮蔽物，顯然是以防被發現。

美國官員表示，由於阿聯並不知情，拜登今年5月及8月兩度與阿布達比王儲穆罕默德（Mohammed bin Zayed al-Nahyan）直接通話，表明中國在阿聯的軍事存在可能會威脅兩國關係。經過美阿官員多輪會面，再加上美方官員多次到訪，阿聯終於叫停該項工程。

阿聯是美國在中國最親密的盟友之一，兩國有著長期的貿易和安全關係，使得中國的侵入更有可能威脅到美方利益。