我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒：首相強生考慮外交杯葛北京冬奧

拜登健檢結果出爐 常清喉嚨、走路僵硬原因曝光

中國在阿聯偷建軍事基地 美國發現後介入叫停

編譯徐榆涵／綜合報導
美國情報機構今年春天發現，中國正在阿聯境內的哈里發港（如圖）境內秘密興建軍事基地。(路透)
美國情報機構今年春天發現，中國正在阿聯境內的哈里發港（如圖）境內秘密興建軍事基地。(路透)

華爾街日報19日報導，美國情報機構今年春天獲悉，中國正在阿拉伯聯合大公國境內秘密興建軍事基地，而阿聯政府似乎不知情，在美方介入下，該建設工程已暫停。

據報導，知情人士指出，美國官員大約在一年前開始收到情報指，中國在阿聯首都阿布達比（Abu Dhabi）以北約80公里的哈里發港（Khalifa Port）進行可疑活動。美方直到今年春天才從機密衛星圖像得出結論，中國正在該處興建軍事基地。

據了解，美國總統拜登政府對此事感到震驚，並積極以外交方式，說服阿聯相信該處存在軍事目的，應該停止建設。

阿聯駐美國大使館發言人強調，阿聯從未達成過任何協議，亦沒有計畫、談判或意圖讓中方在當地建立軍事基地或任何形式據點。中國駐美國大使館則尚未回應置評要求。

知情人士指，除其他線索外，美國情報機構發現該處被深挖地基，可興建一座多層建築，且工地上方還有遮蔽物，顯然是以防被發現。

美國官員表示，由於阿聯並不知情，拜登今年5月及8月兩度與阿布達比王儲穆罕默德（Mohammed bin Zayed al-Nahyan）直接通話，表明中國在阿聯的軍事存在可能會威脅兩國關係。經過美阿官員多輪會面，再加上美方官員多次到訪，阿聯終於叫停該項工程。

阿聯是美國在中國最親密的盟友之一，兩國有著長期的貿易和安全關係，使得中國的侵入更有可能威脅到美方利益。

美國 中國 拜登

上一則

是否跟進奧地利全國封城？德國：不排除可能性

下一則

英媒：首相強生考慮外交杯葛北京冬奧

延伸閱讀

年底前節稅有妙招 12月11日專家教戰

年底前節稅有妙招 12月11日專家教戰
拜登健檢將大權短暫交給副總統後 已恢復職務

拜登健檢將大權短暫交給副總統後 已恢復職務
喜萊莉：美中須合作 但不能允許北京軍事挑釁

喜萊莉：美中須合作 但不能允許北京軍事挑釁

拜登再迎重大勝利 眾院通過1.75兆美元社會支出法案

拜登再迎重大勝利 眾院通過1.75兆美元社會支出法案

熱門新聞

日本皇室秋篠宮夫婦長女真子(後)，14日跟夫婿小室圭(前)從東京羽田機場搭乘民航機赴美，兩人將在紐約展開新生活。（美聯社）

婆婆金錢糾紛解決 日本真子公主來美住年租金8.4萬豪宅

2021-11-14 02:30
加拿大卑詩省一座穀倉16日遭到淹水，民眾用水上摩托車與船隻搶救受困的乳牛。（路透）

百年暴雨襲加拿大 溫哥華洪水封城 美國華盛頓也遇大雨

2021-11-18 09:40
小室圭(前)和真子(後)14日前往東京羽田機場，搭機遠赴美國生活。（Getty Images）

真子公主變平民 偕夫「雙飛紐約」展開新生活

2021-11-13 22:23
小室圭順利在返美前解決母親的金錢糾紛。（Getty Images）

塵埃落定 小室圭解決母親和前未婚夫的金錢糾紛

2021-11-13 09:40
巴丟草個展的其中一幅作品為習近平獵殺小熊維尼。(取材自推特)

義國博物館不甩中國施壓 照常展出「習近平獵殺維尼」

2021-11-12 23:07
德國畫報日前爆料，泰國國王瓦吉拉隆功闊別巴伐利亞阿爾卑斯山脈的「第二故鄉」一年多後，日前已搭機飛返德國，並有250名隨從與30隻貴賓狗伴駕。(Getty Images)

泰王大陣仗「返德國」250人、30隻貴賓狗護駕

2021-11-12 03:06

超人氣

更多 >
6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁
誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡

誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡
賓州華男最後14秒錄影曝光…陳智博投降遭槍殺 父母告州警

賓州華男最後14秒錄影曝光…陳智博投降遭槍殺 父母告州警
拜登再迎重大勝利 眾院通過1.75兆美元社會支出法案

拜登再迎重大勝利 眾院通過1.75兆美元社會支出法案
基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪