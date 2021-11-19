我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州盈餘310億 居民又有紓困金可領了

拜登滿意度掉至36% 多數民眾盼共和黨重掌國會

杜特蒂電視演說 爆菲律賓1總統候選人吸毒

編譯周辰陽／即時報導
菲律賓總統杜特蒂。(路透)
菲律賓總統杜特蒂。(路透)

菲律賓總統杜特蒂18日在一場電視演說宣布，明年總統選舉的一位候選人吸食毒品古柯鹼。

路透報導，基於菲律賓憲法規定總統一任6年，76歲的杜特蒂沒有資格競選連任，數十名人士已登記參加明年的總統選舉，杜特蒂赴東民都洛（Oriental Mindoro）省發表演說時指出，「我們有一位候選人吸食古柯鹼」。

杜特蒂既沒有說出這位候選人的姓名，也沒有提供支持此一指控的證據，但稱此人是「一名非常軟弱的領袖」，「這就是為什麼我想知道，『這個人做過什麼？他為菲律賓做出什麼貢獻？為什麼菲律賓人瘋狂支持…我只是問問」。

報導引述官方逐字稿指杜特蒂稱這一位「非常軟弱的領袖」可能輕鬆勝選，「如果這是菲律賓人想到的，請便。我不是耍陰謀的，由你們來決定，找出是誰」。

據菲律賓每日問詢者報（Inquirer）指出，杜特蒂沒有給出姓名，卻暗示此人來自一個知名且富裕的家族，其姓氏意為「強大」（Strong），且以大家長（Patriarch）廣為人知。

代理總統發言人諾格拉利斯（Karlo Nograles）則在19日的記者會表示，是否點名此一被控吸食古柯鹼的總統候選人，就取決於杜特蒂自己的「智慧與合理判斷」。小馬可仕陣營的發言人則表示，他們不覺得自家的候選人是杜特蒂指控影射的對象。

杜特蒂 毒品

上一則

歐洲疫情再飆 德單日增6.5萬例 俄病歿創新高 奧擬封城

下一則

杜特蒂心靈導師 菲國知名牧師被控性販賣未成年少女

延伸閱讀

中國海警水砲襲菲船 資深記者：將菲律賓推向美國

中國海警水砲襲菲船 資深記者：將菲律賓推向美國
菲律賓大選「父女對決」破局 杜特蒂改選參議員

菲律賓大選「父女對決」破局 杜特蒂改選參議員
菲律賓2022大選 杜特蒂不滿愛女角逐副總統

菲律賓2022大選 杜特蒂不滿愛女角逐副總統
菲律賓選舉登記截止 助理：杜特蒂將競選參議員

菲律賓選舉登記截止 助理：杜特蒂將競選參議員

熱門新聞

日本皇室秋篠宮夫婦長女真子(後)，14日跟夫婿小室圭(前)從東京羽田機場搭乘民航機赴美，兩人將在紐約展開新生活。（美聯社）

婆婆金錢糾紛解決 日本真子公主來美住年租金8.4萬豪宅

2021-11-14 02:30
德國畫報日前爆料，泰國國王瓦吉拉隆功闊別巴伐利亞阿爾卑斯山脈的「第二故鄉」一年多後，日前已搭機飛返德國，並有250名隨從與30隻貴賓狗伴駕。(Getty Images)

泰王大陣仗「返德國」250人、30隻貴賓狗護駕

2021-11-12 03:06
小室圭(前)和真子(後)14日前往東京羽田機場，搭機遠赴美國生活。（Getty Images）

真子公主變平民 偕夫「雙飛紐約」展開新生活

2021-11-13 22:23
加拿大卑詩省一座穀倉16日遭到淹水，民眾用水上摩托車與船隻搶救受困的乳牛。（路透）

百年暴雨襲加拿大 溫哥華洪水封城 美國華盛頓也遇大雨

2021-11-18 09:40
巴丟草個展的其中一幅作品為習近平獵殺小熊維尼。(取材自推特)

義國博物館不甩中國施壓 照常展出「習近平獵殺維尼」

2021-11-12 23:07
小室圭順利在返美前解決母親的金錢糾紛。（Getty Images）

塵埃落定 小室圭解決母親和前未婚夫的金錢糾紛

2021-11-13 09:40

超人氣

更多 >
華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇

華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇
前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物
汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛
拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手

拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手
劉德華秀「20歲女兒」合體照 默契十足搭豪華客機

劉德華秀「20歲女兒」合體照 默契十足搭豪華客機