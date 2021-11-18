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英國會議員聯名致函強生 要求外交抵制北京冬奧

中央社／倫敦18日專電
英國首相強生。（路透）
英國首相強生。（路透）

英國下院外交委員會主席圖根哈特、前保守黨黨魁史密斯等五位國會議員昨晚聯名致函首相強生，敦促他對兩個多月後將在北京舉行的2022冬季奧運進行外交抵制、禁止官員出席。

聯名致函的有與強生（Boris Johnson）同為保守黨籍的勞頓（Tim Loughton）、圖根哈特（Tom Tugendhat）、史密斯（Sir Iain Duncan Smith）、甘尼（Nus Ghani）等下議院議員，以及上議院議員艾爾頓男爵（Lord Alton）。這5位批判北京立場鮮明的議員今年3月皆遭中國政府納入制裁名單。

親保守黨的「每日電訊報」（Daily Telegraph）援引官方消息人士的說法報導，英國政府不積極考慮外交抵制北京冬奧，但目前尚未決定官員出席方式。

這些國會議員在聯名函中表示，美國總統拜登（Joe Biden）及政府其他官員可能不會前往中國出席冬奧，「我們對此表示歡迎」。議員認為與美國採取同樣作法、落實下議院7月所通過關於外交抵制北京冬奧的決議很重要，且這不會影響選手參賽權益。

英國國會下議院7月決議，若有可靠證據顯示一國政府犯大規模暴行，則奧運不應在該國舉辦。英國政府代表應拒絕出席北京冬奧，除非中國政府停止在新疆地區的暴行。

史密斯、勞頓等人當時曾在國會、媒體針對2022北京冬奧表示，歷史正在重演：2008北京夏季奧運登場前，各界曾關切西藏民眾的悲慘遭遇，但國際奧林匹克委員會（IOC）當時宣稱，奧運將激發中國改善人權紀錄。可悲的是，繼西藏之後，北京將鐵腕伸向新疆、香港；繼1936年的納粹德國後，奧運再度由暴虐的專制政權主辦。中國再獲機會宣傳自身「軟實力」。

英國國會外交委員會7月曾針對中國政府在新疆等地的人權侵害事件發布報告，並對政府相關政策提出建議。外委會11月14日在國會網站發布政府提交的回覆。

根據回覆，英國政府拒絕接受外委會的建議認定新疆的維吾爾族及其他少數民族正遭受「種族滅絕」、「違反人道罪」等暴行。英國政府僅同意新疆一帶普遍存在系統性的嚴重人權侵害事件，但有鑑於「種族滅絕」是一項罪行，其認定需交付具公信力的司法程序，這是英國政府的一貫立場。

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