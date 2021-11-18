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惡夢重演...歐洲疫情亮紅燈 聖誕節恐「再封一次」

編譯羅方妤／即時報導
歐洲各國國疾病管制機構紛紛警告，各項疫情指標亮紅燈，歐洲聖誕節假期可能重演去年惡夢，再度面臨封鎖措施。(美聯社)
歐洲各國國疾病管制機構紛紛警告，各項疫情指標亮紅燈，歐洲聖誕節假期可能重演去年惡夢，再度面臨封鎖措施。(美聯社)

英國太陽報報導，世界衛生組織（WHO）17日表示，歐洲上周是世界染疫病歿數唯一增加的地區，俄國、德國和英國是歐洲新確診數最多的國家。奧地利、西班牙、法國、荷蘭和德國開始通過出入酒吧等場所出示疫苗接種證明、部分封鎖，及禁足未接種疫苗者等措施。歐洲各國國疾病管制機構紛紛警告，各項疫情指標亮紅燈，歐洲聖誕節假期可能重演去年惡夢，再度面臨封鎖措施。

德國總理梅克爾17日表示，德國處於第四波疫情。德國17日新確診數達5萬2826例，創單日新高，但完整接種率只有68%，低於歐盟國家平均。德國疾病管制機構負責人警告，該國今年可能面臨糟糕的聖誕節假期後，國會議員立法通過勞工出示疫苗接種證明等措施。

法國也面臨第五波疫情，17日單日確診突破2萬例，並打算要求民眾進入咖啡廳、酒吧和餐廳等場所要出示疫苗護照。比利時總理德克魯也祭出防疫措施，並警告所有疫情指標都亮紅燈，若不採取行動，民眾將面臨糟糕的聖誕節假期。荷蘭則已經實施部分封鎖。奧地利也將禁止未接種疫苗者外出，除了工作、採買生活用品和就醫外。

德國 疫苗 疫情

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