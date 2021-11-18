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被疑模仿「撒鹽哥」諷刺高官 越南麵店老闆遭警傳喚

中央社河內18日綜合外電報導
一名越南牛肉麵店老闆疑似因模仿「撒鹽哥」招牌浮誇動作，遭警方傳喚。(截自影片)
一名越南牛肉麵店老闆疑似因模仿「撒鹽哥」招牌浮誇動作，遭警方傳喚。(截自影片)

越南高官先前在名廚「撒鹽哥」高價餐廳大啖金箔牛排，影片在網路流傳後，引發民眾不滿；如今，一名越南牛肉麵店老闆竟疑似因模仿「撒鹽哥」招牌浮誇動作，遭警方傳喚。

來自越南中部大城峴港市（Danang）的38歲男子裴俊林（Bui Tuan Lam，音譯）在影片中隆重地將水煮牛肉切片，以誇張姿態在碗內撒上蔥花。他表示，拍影片的用意不是為了嘲諷任何特定人士。

裴俊林說：「我製作影片是為了好玩，並宣傳我的牛肉麵店。自從我發布（影片）以來，越來越多客人光顧（麵店）。」他在臉書發布影片，並形容自己是「撒蔥寶貝」（Green Onion Bae）。

影片來源：YouTube Radio Free Asia

不過，裴俊林表示，目前仍不清楚警方是否是因為這部影片而傳喚他。

土耳其廚師「撒鹽哥」戈克切（Nusret Gokce）以俐落刀法和獨特撒鹽手勢在網路上爆紅，並因此獲封「撒鹽寶貝」（Salt Bae）。

越南公安部長蘇林（To Lam）等人到蘇格蘭格拉斯哥參加聯合國氣候峰會，並於上週赴戈克切位於倫敦的餐廳用餐，「撒鹽哥」不但親自接待，還用刀叉起一塊肉餵給蘇林，事後更把餵食影片上傳到TikTok。

蘇林大啖要價千元英鎊金箔牛排之舉，無論是在越南網路還是現實生活都引起轟動，許多人質疑，身處高位的官員在越南打擊貪腐之際，怎麼會被拍到縱情於高價美食中。

臉書9日證實，「撒鹽寶貝」標籤不僅在越南被禁，範圍更擴及全球，但已解除封鎖，並調查為何會遭禁。

路透社今天報導，越南警方常傳喚活動人士，以及公開批評共產黨政府的民眾；峴港市警方並未立即回覆置評要求電郵。

裴俊林之前曾在臉書上批評當局，他說自己一直在「為一個更美好的社會發聲」，且警方也在4月傳喚過他，而沒告知原因。

越南 臉書 公安

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