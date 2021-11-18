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模仿「灑鹽哥」煮麵惹禍 越南「灑蔥哥」遭傳喚

編譯周辰陽／即時報導
越南公安部長蘇林日前接受「灑鹽哥」招待大啖「黃金牛排」，峴港麵店店主裴俊林（音譯，圖）模仿「灑鹽哥」拍片上傳網路，16日被警察找去問話。(路透)
越南公安部長蘇林日前接受「灑鹽哥」招待大啖「黃金牛排」，峴港麵店店主裴俊林（音譯，圖）模仿「灑鹽哥」拍片上傳網路，16日被警察找去問話。(路透)

土耳其廚師努斯雷特（Nusret Gökçe）以獨特的灑鹽絕活爆紅，被封為「灑鹽寶貝」或「灑鹽哥」（Salt Bae），但一位越共高官日前接受「灑鹽哥」親自招待大啖「黃金牛排」，不僅在國內引發非議與臉書全球封鎖「#saltbae」標籤，就連越南一位戲仿「灑鹽哥」打廣告的牛肉麵店店主都被警察找去問話。

路透報導，當事人是越南中部城市峴港的38歲麵店店主裴俊林（Bùi Tuấn Lâm，音譯）。從影片可見，裴俊林一舉一動都在模仿「灑鹽哥」，像誇張地切肉、煮麵和倒湯，將灑鹽絕活改成把蔥灑到牛肉麵上，就連上菜的走路姿勢都能看出是在戲仿努斯雷特的招牌風格。

來源:聯合影音

根據報導，裴俊林在跟著影片上傳的臉書貼文自封為「灑蔥哥」（Green Onion Bae），於16日被峴港警方以「進行調查工作」找去問話。裴俊林強調，之所以模仿「灑鹽哥」拍片，目的不是要嘲笑任何特定人士，「我製作影片是出於好玩，並為我的牛肉麵店打廣告。自從我貼出影片以來，越來越的客人一直來呢」。

路透與自由亞洲電台之前報導，「灑鹽哥」自拍在倫敦餐廳招待越南公安部長蘇林（To Lam）享用招牌的「黃金牛排」，但一客「黃金牛排」比越南部長級官員月薪兩倍還要多，消息經民運分子與網路傳回國內後，蘇林被輿論質疑拿稅金吃大餐，而灑鹽哥切牛排餵食蘇林的畫面也讓他們覺得十分丟臉。

越南警方時常傳喚活動分子與公開批評越共的民眾進行訊問，裴俊林之前在臉書批評過當局，4月也曾被警方找去問話，但他承認自己並不清楚警方此次是否因為「灑蔥哥」影片而傳喚他。峴港警察並未立即回應請求評論的電郵。

越南公安部長蘇林日前接受「灑鹽哥」招待大啖「黃金牛排」引發非議，模仿「灑鹽哥」拍...
越南公安部長蘇林日前接受「灑鹽哥」招待大啖「黃金牛排」引發非議，模仿「灑鹽哥」拍片後被警方傳喚的峴港麵店店主裴俊林則強調自己不是要嘲笑任何特定人士，「我製作影片是出於好玩，並為我的牛肉麵店打廣告」。(翻攝YouTube/Radio Free Asia)

越南 臉書 警察

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