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3周沒露面 東京都知事小池百合子疑罹病 考慮請辭

中央社／東京18日綜合外電
東京都知事小池百合子。（美聯社）
東京都知事小池百合子。（美聯社）

今年兩度因「過勞」住院的日本東京都知事小池百合子，從11月2日出院後就未在公開場合露面。日媒報導，傳出小池疑似罹患「肺部疾病」，也正思考包括請辭在內的可能選項。

日媒Sponichi Annex報導，已知69歲的東京都知事小池百合子，正在檢討包括請辭在內的可能選項，主要原因跟身體狀況有關。

小池今年6月因為「過度疲勞」住院，10月27日再因相同理由二度住院。雖然東京都政府方面宣布小池本月2日已出院在家療養，但目前仍未在公開場合見到小池身影。

相關人士透露，小池罹患「肺部疾病」，為專心接受治療，目前已開始檢討包括請辭在內的各種選項。

報導指出，小池6月住院時有9天暫停公務行程，相關人士說，小池就是在這個時候得知罹患肺部疾病，並開始跟醫師商量治療相關事宜。

東京都政府職員說，大家起初都認為小池是過勞，但到最近才知道是必須長期治療的疾病。

小池原本計劃以線上方式出席東京都政府本月11日舉行的疫情監控會議，但後來也取消出席。東京都副知事黑沼靖當時談到小池出院後的工作方式時說，會根據醫師判斷在必要限度採取遠距工作；黑沼也說明他隨時跟小池聯繫並接受小池指示。

共同社日前報導，小池10月27日住院、11月2日出院後，就一直沒有進入東京都廳，連11月11日的疫情監控會議也取消線上出席。黑沼當時說，「（小池）現在最重要的就是調養身體」。

不過，有東京都政府相關人士私下談到身為首都東京的首長這麼久未公開亮相時說，「這麼長的時間出現權力空窗真的沒關係嗎」？

小池預定11月30日在東京都議會全體會議上進行演說，是時隔約一個月再度現身的公開場合；如果小池屆時現身，是否公開說明身體狀況與職務進退等，勢必將受到關注。

日刊現代17日報導，已近3週未在公開場合露臉的小池，身體健康狀況令人憂心，日本政壇甚至已有在尋覓「後繼人選」的傳聞。

自民黨相關人士說，外傳小池罹患的可能是「慢性阻塞性肺病」（COPD），雖說在12月東京都議會開議前能否重返工作崗位受到關注，但COPD如果惡化將會持續呼吸困難，要繼續像知事這種繁重的工作恐有困難。

這名人士說，由於東京都議會2022年初就要審議新年度預算案，外界愈來愈多看法認為小池如果要請辭，時間點可能會在今年底前，也讓自民黨悄悄開始尋找後繼人選。

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