日本超級電腦富岳 連續4度勇奪世界4冠王

日本理化學研究所16日宣布，它與富士通共同開發的超級電腦「富岳」（設在神戶市）於超級電腦演算性能競賽排行榜的主要4部門，連續4度奪得世界4冠王。

「每日新聞」報導，此排行榜每半年發表一次，這是富岳自2020年6月以來連續4度奪得4冠王。

富岳奪得的4冠王分別為展現高速演算綜合性能的TOP500、模擬物理現象時衡量處理性能的HPCG、人工智慧（AI ）開發經常使用的演算指標HPL-AI以及展現大數據（Big Data）解析性能的Graph500等4部門。

理化學研究所計算科學研究中心負責人松岡聰評論表示：「富岳此番再度展現在廣泛領域的世界先進性，今後也希望善用其強大性能，為我國實現聯合國永續發展目標（SDGs）及脫碳社會做出廣泛貢獻，並繼續高度化發展。」

富岳每秒可進行約44.2京次（京是兆的1萬倍）高速運算。另一方面，超級電腦世界進展快速，美國能源部 轄下橡樹嶺國家實驗室（Oak Ridge National Laboratory）正著手設置每秒可演算100京次的全球首創百萬兆級（Exascale）超級電腦「前沿」（Frontier），預定2022年開始運作，屆時很可能搶奪富岳的龍頭寶座。