強生：英國以軟實力服人 不靠霸凌與高利貸

英國首相強生（Boris Johnson）15日晚間出席倫敦金融城市長年度晚宴（Lord Mayor's Banquet）並發表長約25分鐘的演說，聚焦英國對外政策。美聯社

曾強調自己絕不排華、不會一竿子打翻所有中國投資 計畫的英國 首相強生說，英國將善用科技實力與制度優勢在全球擴展影響力，而不是借助船堅砲利、霸凌與高利貸，言談之間劍指中國。

他還說，「有些國家顯然就是不會往自由市場民主政體演進」，這是各界必須認清的事實。

強生（Boris Johnson）15日晚間出席倫敦金融城市長年度晚宴（Lord Mayor's Banquet）並發表長約25分鐘的演說，聚焦英國對外政策。

於英國蘇格蘭格拉斯哥市舉行的聯合國氣候峰會甫落幕，強生從國際社會應對氣候變遷的策略出發，談及英國如何透過科技、金融、法治、鼓勵創新的環境等「軟實力」在全球發揮影響力、推動「全球化英國」（Global Britain）。

強生說，英國政府藉由善用制定市場基準、提供補貼等政策工具，「以數億成本刺激有數兆價值」的民間投資及創新，驅動「綠色工業革命」，這不僅有助國內經濟繁榮與技術發展，也為國際合作應對氣候變遷作出貢獻。

他提到，英國有意將這樣的成功模式輸出至世界各地，包括非洲、東南亞、印度。美國有「重建更好世界」（Build Back Better World）、歐盟有「歐洲全球門戶夥伴關係戰略」（European Strategy of Global Gateway Partnerships）計畫，英國有「潔淨綠色倡議」（Clean Green Initiative），強生指出：「我們需要整合各自的行動，一如在第二次世界大戰後建立各項新制度的情況。」

強生強調，英國有決心再次成為科技強權。他指出，科技實力攸關英國的安全與繁榮；除了有助確保英國不因依賴他國科技而讓國家安全受侵蝕，科技優勢用於協助解決國際社會共同問題，將讓英國得以在全球強化友誼，並推展自由、法治等價值。

他話鋒一轉提到，「有些國家顯然就是不會往自由市場民主政體演進」，這是各界必須認清的事實；不過，英國必須應對、管控這個情況，並盡可能與相關國家維持「友善、務實的關係」，但實際效果將是英國與具共同價值觀的各方持續發展更緊密關係。

強生指出，因此，當英國表態支持維護烏克蘭的主權與領土完整，這並不意味英國對俄羅斯有敵意，或意圖圍堵、削弱俄羅斯，而是因為英國全力支持自由、民主。

基於同樣的原則，強生說，英國派遣航空母艦打擊群到南海，也不是因為仇視或敵視中國，「完全不是這麼一回事」，而是因為想展現對印太區域和平與穩定的承諾。航艦打擊群在行動部署期間與各國演訓，因為海上航行自由及開放的供應鏈是世界經濟的命脈。

強生指出，這也是英國「向印太傾斜」（the Indo-Pacific tilt）政策及英、澳、美三方安全聯盟AUKUS的內在邏輯。

他提到，AUKUS不只是朋友間的協定，而是一系列涉及安全議題的、從人工智慧到量子科技的先進科學與技術合作。他強調，打造像AUKUS這樣憑各方自由意志加入以解決最迫切問題的聯盟，以及確保持續掌握科技優勢，才是展現實力與影響力、贏得友誼與市場的正確作法，而不是慫恿其他人接受無法償還的債務，或仗勢「霸凌」。

「重建更好世界」、「全球門戶」等計畫一般被視為西方對北京在全球推動「一帶一路」倡議的回應，AUKUS及英國的航艦部署也普遍被詮釋為是因應中國對印太區域和平穩定日增的威脅。

英國近期積極在印太區域及非洲推行「綠色投資」及基礎建設計畫，包括外交大臣特拉斯（Liz Truss）10月底訪問印度，本月訪問馬來西亞、泰國、印尼，以及在格拉斯哥聯合國氣候峰會期間宣布英國投資1億1000萬英鎊，支持東南亞國家協會（ASEAN）國家發展可再生能源、綠色城市等。