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大量俄軍集結烏克蘭邊境 北約嚴正警告：將支持烏克蘭

編譯張君堯／即時報導
北約消息人士則透露「俄軍的坦克車、自走砲與裝甲載具等大型裝備都在夜間移動，以此避免被人捕捉到並將圖片上傳到社群媒體」。（Getty Images）
北約消息人士則透露「俄軍的坦克車、自走砲與裝甲載具等大型裝備都在夜間移動，以此避免被人捕捉到並將圖片上傳到社群媒體」。（Getty Images）

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）15日表示，北約正在密切監視駐紮在烏克蘭邊境附近的俄羅斯軍隊數量的增加，並警告在此情況下「北約將支持烏克蘭」。

路透報導，史托騰柏格在與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）一起舉行的記者會上指出「最近幾周，我們注意到俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境附近『大規模不尋常』地集結」，還強調「現在重要的是防止局勢失控，並敦促俄羅斯對軍事活動保持透明，以減少緊張局勢並防止升級」。

史托騰柏格表示不想猜測俄羅斯集結部隊的意圖，不過「可以看到俄羅斯軍隊異常集中，外界也一直知道俄羅斯先前有意使用這種方式侵略烏克蘭」，俄羅斯任何「進一步挑釁或侵略行動」都將引起嚴重關切。

庫列巴則稱「現在重要的是密切協調以威懾俄羅斯，無論威懾的代價是什麼，新衝突的代價都只會更高」。

北約消息人士則透露「俄軍的坦克車、自走砲與裝甲載具等大型裝備都在夜間移動」，似乎希望以此避免被人捕捉到並將圖片上傳到社群媒體。

自2014年以來，烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）和頓涅茨克地區（Donetsk）的部分地區已被俄羅斯支持的分離主義分子控制。莫斯科當局最近幾周則抵制有關集結的指控，稱自己可以「隨心所欲地在自己的領土上調動軍隊」。

俄羅斯 烏克蘭 邊境

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