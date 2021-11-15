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俄試射飛彈擊墜舊衛星 碎片險撞太空站危及太空人

編譯張君堯／即時報導
美國譴責俄羅斯進行「危險且不負責任」的反衛星導彈試驗，稱該試驗造成的碎片會危及國際空間站上的機組人員。（路透）
美國譴責俄羅斯進行「危險且不負責任」的反衛星導彈試驗，稱該試驗造成的碎片會危及國際空間站上的機組人員。（路透）

美國譴責俄羅斯進行「危險且不負責任」的反衛星導彈試驗，稱該試驗造成的碎片會危及國際空間站上的機組人員。

BBC報導，俄羅斯的這場測試炸毀一顆老舊的俄自家衛星，產生的碎片迫使國際空間站的太空人只能躲進太空艙。據悉，站內目前共有7名太空人，包括4名美國人、1名德國人和2名俄羅斯人。空間站的軌道高度約為420公里。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）在簡報會上指出「俄羅斯不計後果地針對自己的衛星進行反衛星導彈破壞試驗，到目前為止已經產生1500多塊可追蹤的軌道碎片和數十萬塊較小的碎片，這些碎片現在威脅著所有國家的利益」。

普萊斯強調危險還尚未結束，表示「這項測試將顯著增加國際空間站上的太空人以及其他載人航天活動的風險」，並批評俄羅斯「危險和不負責任的行為危及外太空的長期可持續性」、「俄羅斯反對太空武器化只是說說罷了」，最後還補充說「美國將與伙伴和盟國合作，對俄羅斯不負責任的行為做出回應」。

美國太空總署（NASA）任務控制中心則表示，來自衛星碎片的威脅將「持續數日」，並中斷國際太空站中的太空人們所需進行的科學研究。

太空人 俄羅斯 美國

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