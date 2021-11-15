加勒比海島國官員：格拉斯哥協定令所有人不安

COP26剛落幕，加勒比海島國格瑞那達環境部長斯帝爾(圖)在世界報今天刊登的專訪中坦言，所有人都對格拉斯哥協定感到不安。美聯社

COP26 剛落幕，加勒比海島國格瑞那達環境部長斯帝爾在世界報今天刊登的專訪中坦言，所有人都對格拉斯哥協定感到不安。他感慨，大國高談闊論，卻不願實際行動。

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）13日落幕，作為聯合國旗下超過60個國家組成跨政府組織「自然與人類雄心聯盟」（High Ambition Coalition for Nature and People）的共同主席，斯帝爾（Simon Stiell）坦言，儘管格拉斯哥協定已達成可能的最好結果，但成效仍不足。

斯帝爾在COP26閉幕時曾說拉斯哥協定令他感到不安，對此，斯帝爾向世界報（Le Monde）表示，「所有人都對這份結論感到不安。但情況非常複雜，要調解近200個國家的相反意願，幾乎不可能」。

他指出，一邊要淘汰石化能源並加速經濟去煤炭化，以將氣溫升幅控制在攝氏1.5度內；同時開發中國家又希望能使用曾讓該為氣候變遷 負責的已開發國家快速發展的煤炭、石油與天然氣。因此，開發中國家希望能最少限度地使用這些能源。

斯帝爾強調，溫室氣體排放量極低的小型島國，也非常需要在資源有限與疫情 襲擊的情況下有所發展。他說，格瑞那達擁有太陽、風、大海與地熱，「但我們需要資金與技術援助才能將汽油轉型為再生能源」。

他認為，協定在最後時刻開倒車，降低門檻，將「逐步淘汰」煤炭改為「逐步減少」，但這是可能的最好結果。「現今的氣候談判，已是無法可解了」。

斯帝爾表示，因海水上升，格瑞那達（Grenada）已搬遷一個村鎮，且全國80%人口都住在距海1公里內，國家經濟支柱觀光業也是要靠海岸。而沒有山的馬紹爾群島，甚至面臨從地圖上消失的危險。「大國繼續高談闊論的同時，海平面持續上升，而我們，則需持續抗戰」。

格瑞那達等島國沒有在COP26上獲得因氣候變遷造成「損失或傷害」的特別援助，斯帝爾對峰會薄弱的成果感到相當失望與挫敗。他說道：「氣候峰會僅是決定要展開對話，這是讓富國不用採取行動的藉口... 這個議題我們談了已經20年，沒有再討論的必要。需要的是額外資金，協助我們對抗氣候變遷。」

他嘆道，「這是我們的底線，但我們的底線如此輕易地就被富國跨越。小島嶼國家聯盟（AOSIS）很小，政治力量有限。儘管我們試圖透過參與雄心聯盟讓聲音被聽見，但也只有道德約束力」。

斯帝爾最後表示，代表80%溫室氣排與85%全球財富的20國集團（G20）缺乏政治意願。「為了振興疫情後經濟，特別是支持石化能源，他們可以花費上兆美元，為了對抗氣候變遷，我們也需動用同等的資源」。

雖然COP26搭建了富國與窮國間的橋樑，但斯帝爾認為光一場會議無法修補北方與南方國家間的信任，對於後續，他保持謹慎樂觀。