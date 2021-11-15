俄國人想打歐盟核准疫苗 克羅埃西亞接種之旅正夯

圖為打疫苗示意圖。(美聯社)

克羅地亞是旅遊勝地，現在更成為尋求施打歐盟核准COVID-19疫苗 的俄羅斯 人熱門選項。從俄國 飛抵克國的班機近幾週增加，接種站內俄語交談聲也不足為奇。

不論是外國人或是當地人，都能在克羅地亞免費接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。克國首都薩格勒布（Zagreb）最大接種中心負責人夫拉班（Neda Ferencic Vrban）表示，光這個月就已為約1000名俄國人施打疫苗。

俄國旅行社Russian Express為想打到歐盟核准疫苗的民眾，安排克羅埃西亞疫苗行程。

Russian Express的費拉托夫斯卡雅（Anna Filatovskaya）說：「需求不僅很大，而是雪崩式蜂擁、天天呈指數增長。我們9月底開始提供這種行程。一開始僅有零星預訂，現在一天最多可有50人。」

克羅埃西亞疫苗之旅起價500美元，包含機票、住宿、醫療保險，以及前往施打中心的費用。

在俄羅斯，只有接種俄國衛星-V（Sputnik V）疫苗者，可取得證明已施打狀態的QR code。

費拉托夫斯卡雅表示，欲前往衛星-V疫苗尚未獲批准地區的人，將得找辦法接種獲他國批准疫苗。

來自莫斯科的尤里（Yuri）表示：「我們打衛星-V疫苗的人可以入境克羅埃西亞。我現在想要打輝瑞（Pfizer）作為追加劑，這樣我就可以去歐洲旅行，而無需隔離或做（病毒）檢測。」

莫斯科市民諾克斯（Natalya Noks）造訪完薩格勒布和克國鄰國斯洛維尼亞（Slovenia）後表示：「這與不信任俄羅斯疫苗無關。有時候必須前往歐洲，所以我們產生到克羅埃西亞打疫苗的想法。」