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菲律賓2022大選 杜特蒂不滿愛女角逐副總統

中央社馬尼拉15日專電
明年菲律賓總統大選角逐者底定。總統杜特蒂（前左）原本放話要與長女薩拉（前中）競逐副總統寶座，但最終替補參選參議員。路透
明年菲律賓總統大選角逐者底定。總統杜特蒂（前左）原本放話要與長女薩拉（前中）競逐副總統寶座，但最終替補參選參議員。路透

明年菲律賓總統大選角逐者底定。總統杜特蒂原本放話要與長女薩拉競逐副總統寶座，但最終替補參選參議員，但因薩拉在總統大選民調領先，杜特蒂對她角逐副總統感到不悅。

10月1日到8日是菲律賓下屆總統大選領表登記日。雖然登記已截止，但根據菲國法規，政黨提名人選若於今天下午5時前退選，其他人可替補成為參選人。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）長女薩拉（Sara Duterte）13日替補成為「基督教穆斯林民主力量黨」（Lakas-CMD）副總統參選人。當天稍晚，菲律賓總統府通訊暨作業部長安達那（Martin Andanar）表示，杜特蒂將參選下屆副總統，並在今天赴選舉委員會遞交參選文件。

不過，杜特蒂今天最終未參選副總統，而是加入擁護聯邦制的政黨PDDS，成為他們的參議員參選人。

對於杜特蒂與薩拉是否因此心生嫌隙，菲律賓總統發言人羅奎（Harry Roque）今天說，薩拉參選副總統前未徵詢杜特蒂，但他們「父女間沒有問題」。

羅奎說，杜特蒂雖然對此「悶悶不樂」，但「你知道，薩拉市長是他最喜歡的孩子」。

薩拉現任菲律賓南部大城納卯（Davao）市長。納卯是杜特蒂家族勢力根據地。

杜特蒂昨天接受影音部落客克利斯托博（Byron Cristobal）專訪時說：「我不懂，她民調排名第一，為什麼同意選副總統？她的民調最高，為什麼？」

薩拉今年以來在下屆總統大選民調持續領先群雄，但她13日加入前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）總統競選陣營，成為小馬可仕副手。

杜特蒂說：「我不怪她，因為我們從來沒有談過。我反對的是他們讓她參選的決定。我敢肯定，薩拉競選（副總統）的舉動是小馬可仕陣營的決定。」

他表示，薩拉參選後，他的親信克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）決定退選副總統。是他要克里斯多福．吳轉為參選總統。

杜特蒂說，克里斯多福．吳當時哭了。「我說別哭，你為什麼哭？競選是公開的，選吧。你為什麼哭？就因為我女兒突然投入選戰？」

他強調，下屆總統參選人中，他不會支持同樣來自南部民答那峨島的退役拳王巴喬（Manny Pacquiao），也不會支持小馬可仕，「我只會支持克里斯多福．吳」。

菲律賓憲法禁止國家元首連任。杜特蒂10月初曾說，由於大多數菲律賓人認為他沒有資格參選副總統，任期屆滿後，他將退出政壇。

當時，杜特蒂表示，薩拉將搭配克里斯多福．吳，競逐下屆總統大位，「（2022大選）將是薩吳配」。

杜特蒂 民調

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