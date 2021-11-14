日本開始打第三劑疫苗 目標18歲以上有願意者

日本 政府下個月將開始讓民眾施打第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗 ，自明天起為期一週將把約400萬劑的疫苗發送至全國各地及醫療機關等。

日本放送協會（NHK）報導，日本厚生勞動省針對在打完2劑疫苗後已過逾8個月、只要是18歲以上願意打第3劑者，將安排施打第3劑。醫護人員下個月開始施打第3劑，高齡者明年1月開始施打第3劑。

日本政府已於11月11日批准將用於施打第3劑的輝瑞製造的疫苗，明天起將花2週的時間把412萬劑疫苗發放到全國各地的自治體（都道府縣市區町村）、醫療機關等地。

疫苗數量是因應今年5月底已完成施打2劑疫苗的人數份量，東京都將分配到41萬8000多劑、神奈川縣22萬8000多劑、大阪府21萬9000多劑。

日本厚生勞動省鑑於海外有些國家允許莫德納 （Moderna）疫苗與輝瑞（Pfizer）疫苗混打的情況，明天將在專家學者所組成的分科會上審查混打方式的有效性及安全性，考慮允許前2次打莫德納疫苗的民眾第3次可改為打輝瑞疫苗。

有關企業、大學等所實施的「職域接種」，日本厚勞省傾向明年3月開始實施第3次職域接種，預定使用的莫德納疫苗，快則今年之內批准。