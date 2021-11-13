真子公主變平民 偕夫「雙飛紐約」展開新生活

小室圭(前)和真子(後)14日前往東京羽田機場，搭機遠赴美國生活。（Getty Images）

日本 皇室秋篠宮夫婦長女真子，今天上午跟夫婿小室圭從東京羽田機場 搭乘民航機赴美，兩人將在紐約展開新生活。因為結婚脫離皇室的日本前皇族移居海外，可說相當罕見。

日本共同社報導，真子與小室圭預計美東時間14日上午抵達紐約。

兩人今年10月26日結婚後，暫居東京都澀谷區一處大樓，持續為赴美生活做準備。

日本真子公主上個月下嫁給小室圭後，脫離皇室，通關時也被機場人員要求拿下口罩辨識容貌，不再享有皇室禮遇。。（路透）

真子在結婚記者會上表達移居海外是個人希望，並說「期待在能安心生活的環境，打造一個溫暖的家庭」。

真子與小室圭的婚姻因為牽扯到男方家的金錢糾紛，過去一段時間一直飽受外界批評，真子也因此被診斷出罹患複雜性「創傷後壓力症候群」（PTSD）。

相關人士透露，兩人已在紐約找好住所。小室在曼哈頓一間法律事務所擔任事務員，2022年2月將再度挑戰曾落榜一次的紐約州 律師考試。

真子在就讀大學時主修美術與文化財研究，擁有美術館或博物館的研究員資格，也曾赴英國留學，但目前尚不清楚真子赴美後的打算。

朝日新聞報導，羽田機場上午聚集約100名媒體記者，真子與小室圭抵達機場時並未發言，僅向媒體點頭致意後就登機。

大批記者守候在機場，等著捕捉真子與小室圭出發的場面。（路透） 真子和小室身邊仍有多人護駕（路透）

產經新聞報導，兩人原本計畫是小室圭先行赴美，真子則待相關文件辦妥後再出境。不過，可能是因為真子外祖父、學習院大學名譽教授川嶋辰彥11月4日過世，才讓兩人決定延期並一同赴美。

有關小室母親跟一名男性間的金錢糾紛，小室11月12日晚間跟對方會面。據雙方代理人指出，男性已收下小室方面準備的款項，雙方同意這件糾紛已完全解決。