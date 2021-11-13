我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

假期將近 加州、科州、新墨西哥 成年人開放打補強針

拜習會能破冰？ 學者：能降緊張已算成功

真子公主變平民 偕夫「雙飛紐約」展開新生活

中央社／東京14日綜合外電報導
小室圭(前)和真子(後)14日前往東京羽田機場，搭機遠赴美國生活。（Getty Images）
小室圭(前)和真子(後)14日前往東京羽田機場，搭機遠赴美國生活。（Getty Images）

日本皇室秋篠宮夫婦長女真子，今天上午跟夫婿小室圭從東京羽田機場搭乘民航機赴美，兩人將在紐約展開新生活。因為結婚脫離皇室的日本前皇族移居海外，可說相當罕見。

日本共同社報導，真子與小室圭預計美東時間14日上午抵達紐約。

兩人今年10月26日結婚後，暫居東京都澀谷區一處大樓，持續為赴美生活做準備。

日本真子公主上個月下嫁給小室圭後，脫離皇室，通關時也被機場人員要求拿下口罩辨識容...
日本真子公主上個月下嫁給小室圭後，脫離皇室，通關時也被機場人員要求拿下口罩辨識容貌，不再享有皇室禮遇。。（路透）

真子在結婚記者會上表達移居海外是個人希望，並說「期待在能安心生活的環境，打造一個溫暖的家庭」。

真子與小室圭的婚姻因為牽扯到男方家的金錢糾紛，過去一段時間一直飽受外界批評，真子也因此被診斷出罹患複雜性「創傷後壓力症候群」（PTSD）。

相關人士透露，兩人已在紐約找好住所。小室在曼哈頓一間法律事務所擔任事務員，2022年2月將再度挑戰曾落榜一次的紐約州律師考試。

真子在就讀大學時主修美術與文化財研究，擁有美術館或博物館的研究員資格，也曾赴英國留學，但目前尚不清楚真子赴美後的打算。

朝日新聞報導，羽田機場上午聚集約100名媒體記者，真子與小室圭抵達機場時並未發言，僅向媒體點頭致意後就登機。

大批記者守候在機場，等著捕捉真子與小室圭出發的場面。（路透）
大批記者守候在機場，等著捕捉真子與小室圭出發的場面。（路透）
真子和小室身邊仍有多人護駕（路透）
真子和小室身邊仍有多人護駕（路透）

產經新聞報導，兩人原本計畫是小室圭先行赴美，真子則待相關文件辦妥後再出境。不過，可能是因為真子外祖父、學習院大學名譽教授川嶋辰彥11月4日過世，才讓兩人決定延期並一同赴美。

有關小室母親跟一名男性間的金錢糾紛，小室11月12日晚間跟對方會面。據雙方代理人指出，男性已收下小室方面準備的款項，雙方同意這件糾紛已完全解決。

紐約州 機場 日本

上一則

厄瓜多又傳嚴重監獄暴動 至少68死25傷

延伸閱讀

塵埃落定 小室圭解決母親和前未婚夫的金錢糾紛

塵埃落定 小室圭解決母親和前未婚夫的金錢糾紛
真子夫婿沒通過紐約律師考試 小室圭：明年2月再戰

真子夫婿沒通過紐約律師考試 小室圭：明年2月再戰
真子下嫁變平民 日宮內廳仍代購物 挨轟：要當公主多久

真子下嫁變平民 日宮內廳仍代購物 挨轟：要當公主多久
皇室框架大、小室家惹議 日民眾幫真子「挑女婿」

皇室框架大、小室家惹議 日民眾幫真子「挑女婿」

熱門新聞

梅根老是被皇室支持者抹成「破壞和諧的禍首」。（路透資料照片）

哈利、梅根意外幫大忙？女王、查理、威廉關係拉近

2021-11-09 08:18
俄羅斯聯邦自然資源監督局局長拉迪奧諾娃10日表示，中國公民正進入俄羅斯，採摘罕見植物後跨過邊境出口回國，造成威脅俄國生物多樣性跟可能令頻危植物群滅絕的環境問題。資料畫面。路透/TASS

「中國大哥」狂掃一切 俄官員批中民眾危害自然資源

2021-11-11 05:29
德國畫報日前爆料，泰國國王瓦吉拉隆功闊別巴伐利亞阿爾卑斯山脈的「第二故鄉」一年多後，日前已搭機飛返德國，並有250名隨從與30隻貴賓狗伴駕。(Getty Images)

泰王大陣仗「返德國」250人、30隻貴賓狗護駕

2021-11-12 03:06
塞爾維亞中部一座中資煉鋼廠數百公尺以外，一處村莊被厚厚的紅色粉塵覆蓋；不到10年間，當地人罹癌率翻了4倍。路透

中資煉鋼廠殘害塞爾維亞小鎮 罹癌率翻4倍

2021-11-09 09:37
巴丟草個展的其中一幅作品為習近平獵殺小熊維尼。(取材自推特)

義國博物館不甩中國施壓 照常展出「習近平獵殺維尼」

2021-11-12 23:07
澳洲前總理基廷10日警告坎培拉，不要捲入關於台灣的軍事衝突，並稱台灣的命運「不是澳洲的重要利益」，並淡化中國武統的前景。路透/AAP

很重要所以說兩次 澳洲前總理：台灣不是澳洲重要利益

2021-11-10 06:56

超人氣

更多 >
槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪

槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪
讓蛤蜊泡水不加鹽也能吐沙 她加這一物「吐得很乾淨」

讓蛤蜊泡水不加鹽也能吐沙 她加這一物「吐得很乾淨」
這些時間別睡 改善6個日常習慣 助你一夜好眠

這些時間別睡 改善6個日常習慣 助你一夜好眠
牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍

牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍
伊能靜兒子進娛樂圈 老爸庾澄慶鬆口力挺

伊能靜兒子進娛樂圈 老爸庾澄慶鬆口力挺