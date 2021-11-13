墨爾本數千人示威抗議疫苗強制令 批政府如納粹

澳洲維多利亞州今天開始實施疫苗強制接種令，首府墨爾本街頭湧現數千人聚集抗議。圖為墨爾本，民眾在戶外用餐。(美聯社)

澳洲 維多利亞州今天開始實施疫苗 強制接種令，首府墨爾本街頭湧現數千人聚集抗議，過程大致平和。但有澳洲媒體報導，少數示威者將州政府比作納粹 ，並號召對政治人物施暴。

路透社報導，澳洲16歲以上人口完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗比率已達83%，但並無全國性強制接種令。然而有些州和領地對許多職業實施疫苗強制令，並禁止未接種疫苗者從事一些活動，例如上餐館或參加音樂會。

維多利亞州（Victoria）今天上路的強制令，要求建築業勞工必須完整接種疫苗。維多利亞州曾6度封城，累計長達近9個月。

墨爾本今天的示威活動尚未傳出脫序行為或有人遭到逮捕。但澳洲「世紀報」（The Age）記者在推特（Twitter）發布一段影片，片中一名示威者抬著一具掛著3套絞索的仿製絞刑台。

「世紀報」也發布照片，顯示一名示威者手持一張海報，上面將維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）的臉加上希特勒（Hitler）的招牌小鬍，並標註「獨裁者丹」（#DictatorDan）。

媒體另報導，前澳洲自由黨（Liberal Party）國會議員、現任聯合澳洲黨（United Australia Party）黨魁凱利（Craig Kelly）對示威群眾表示：「我們正被精神錯亂的醫療官僚統治。」

「世紀報」還稱，有些示威者號召對政治人物採取暴力行動，但未提出具體細節。

澳洲近幾個月經常出現反疫苗示威集會，偶爾見到暴力行為。但當地反疫苗勢力一直不大，民調也顯示，全澳洲反對疫苗的人口比例停留在個位數。

維多利亞州是澳洲人口第二大州，占全國2500萬人口的1/4；州內疫苗接種率達到87%。

維多利亞州今天通報新增1221例確診及4例死亡。澳洲另一大州新南威爾斯州（New South Wales）新增250例確診。