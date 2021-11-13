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厄瓜多又傳嚴重監獄暴動 至少58死12傷

中央社瓜亞基爾13日綜合外電報導
厄瓜多南部城市瓜亞基爾（Guayaquil）監獄12日又爆發凶猛衝突，造成至少58名囚犯喪命和另12人受傷。美聯社
厄瓜多南部城市瓜亞基爾（Guayaquil）監獄12日又爆發凶猛衝突，造成至少58名囚犯喪命和另12人受傷。美聯社

厄瓜多警察首長瓦雷拉（Tannya Varela）今天表示，厄瓜多南部城市瓜亞基爾（Guayaquil）監獄12日又爆發凶猛衝突，造成至少58名囚犯喪命和另12人受傷。

法新社報導，當地的海岸監獄（Penitenciaria del Litoral）於9月28日爆發厄瓜多歷來最嚴重監獄暴動事件，造成至少119名囚犯喪生以及79人受傷。

厄瓜多殘破的監獄體系今年以來已有將近300名囚犯喪命，監獄內關押的成千上萬與販毒集團有關的囚犯，爆發的暴力衝突經常演成監獄暴動。

路透社報導，厄瓜多政府今天表示，南部城市瓜亞基爾海岸監獄12日晚爆發暴力衝突，造成至少58名囚犯喪命和12人受傷，衝突肇因於監獄內不同販毒幫派間為爭奪控制權展開鬥爭。

圭亞斯省（Guayas）省長阿羅賽梅納（Pablo Arosemena）在記者會上表示，繼一名幫派領袖獲釋出獄後形成權力真空，引發最新暴力衝突。瓜亞基爾是圭亞斯省首府。

阿羅賽梅納說：「此情勢的脈絡是那個牢房區域沒有幫派領袖，因為數天前那名囚犯於服完60%刑期後獲釋。其他牢房區域的不同幫派想要壓制他們，設法闖入展開大屠殺。」

厄瓜多監獄體系目前關押約3萬9000名囚犯，今年2月和7月不同監獄內爆發的暴力衝突，分別導致79人和22人喪命。在9月最嚴重監獄暴動中喪命者，有些人遭斬首或燒死。

監獄 幫派 警察

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