我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狠夫殺害紀夢奇棄屍公園 2年追兇始末

受氣候變遷影響 亞馬遜雨林鳥類體型縮水

受氣候變遷影響 亞馬遜雨林鳥類體型縮水

中央社華盛頓13日綜合外電報導
受到過去40年氣溫上升、環境變得乾燥的影響，亞馬遜的鳥類體型變小，羽翼變長。(Getty Images)
受到過去40年氣溫上升、環境變得乾燥的影響，亞馬遜的鳥類體型變小，羽翼變長。(Getty Images)

最新研究顯示，即使在人煙罕至的亞馬遜雨林，氣候變遷的影響力仍無所不在。受到過去40年氣溫上升、環境變得乾燥的影響，亞馬遜的鳥類體型變小，羽翼變長。

法新社報導，根據12日發布於期刊「科學先端」（Science Advances）的研究報告，這些改變據信是為了因應營養和生理上的挑戰，尤其發生在亞馬遜雨林6月到11月的乾季期間。

整體生態研究中心（Integral Ecology Research Center）生態學家與報告首席作者伊里內克（Vitek Jirinec）告訴法新社：「對我而言最大的重點是，這發生在全世界最大的雨林核心，沒有受到人類行為像是伐林等的直接干擾。」

他說，在聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）最後一天，這件事情值得深思。

伊里內克和同僚在40年的田野工作期間，分析超過1萬5000隻鳥類數據，將牠們捕捉、測量、稱重並編碼後野放。結果發現，自1980年代起，幾乎所有鳥類的體重都變輕。

大多數鳥類的體重每10年平均減輕2%，這代表若某種鳥類在1980年代體重30公克，現在平均僅有27.6公克。

這些數據並未限定於特定地區，而是在雨林裡廣泛蒐集資料的結果，代表這種現象無處不在。

科學家調查77種鳥類，棲息地有涼爽的黑森林地被層，以及光照較多、較為溫暖的中層等。結果發現，棲息在中層最高位置的鳥類，因為更常飛行，且曝曬的時間更長，體重與羽翼的變化更為顯著。

研究團隊假設這是為了因應能量壓力，像是水果與昆蟲等食物來源減少，也是為了適應熱應力。

伊里內克說，理論上來說，在氣候暖化的情況下，體型較小更利於散熱，但羽翼變長這一點就有點難以解釋。「因此我們提出了『翼面負載』的假說。」

較長的羽翼，會降低體重與羽翼面積的比值，使得飛行更加省力，這與滑翔翼裝配狹長的機身、較長機翼，能更節省能源的原理類似。

若體重與羽翼面積的比值較高，鳥類必須振翅更快才能停留在空中，會消耗更多能量，製造更多代謝熱。

伊里內克表示，這項研究並不是設計來解答這些差異是否因為物競天擇導致的基因改變，又或是因為可獲取資源的不同，導致的成長差異結果。

他表示，兩者因素皆有可能，但「有證據顯示，演化可能在短時間內發生」。已知例子是非洲莫三比克的無牙母象越來越多，起因是人類在內戰期間殘忍盜獵。

亞馬遜 氣候變遷 COP26

上一則

德研究：中國和歐洲電動車蓬勃 創新力特斯拉居首

延伸閱讀

聖布魯諾←→庫比蒂諾280路段 加州野生動物殺手

聖布魯諾←→庫比蒂諾280路段 加州野生動物殺手
瀕危加州禿鷹能無性生殖 科學家驚：在鳥類中非常罕見

瀕危加州禿鷹能無性生殖 科學家驚：在鳥類中非常罕見
鳥類罕見案例 研究發現加州神鷲可行孤雌生殖

鳥類罕見案例 研究發現加州神鷲可行孤雌生殖
荷蘭機場防鳥擊 找豬隊友吃光附近農田菜渣

荷蘭機場防鳥擊 找豬隊友吃光附近農田菜渣

熱門新聞

梅根老是被皇室支持者抹成「破壞和諧的禍首」。（路透資料照片）

哈利、梅根意外幫大忙？女王、查理、威廉關係拉近

2021-11-09 08:18
俄羅斯聯邦自然資源監督局局長拉迪奧諾娃10日表示，中國公民正進入俄羅斯，採摘罕見植物後跨過邊境出口回國，造成威脅俄國生物多樣性跟可能令頻危植物群滅絕的環境問題。資料畫面。路透/TASS

「中國大哥」狂掃一切 俄官員批中民眾危害自然資源

2021-11-11 05:29
德國畫報日前爆料，泰國國王瓦吉拉隆功闊別巴伐利亞阿爾卑斯山脈的「第二故鄉」一年多後，日前已搭機飛返德國，並有250名隨從與30隻貴賓狗伴駕。(Getty Images)

泰王大陣仗「返德國」250人、30隻貴賓狗護駕

2021-11-12 03:06
塞爾維亞中部一座中資煉鋼廠數百公尺以外，一處村莊被厚厚的紅色粉塵覆蓋；不到10年間，當地人罹癌率翻了4倍。路透

中資煉鋼廠殘害塞爾維亞小鎮 罹癌率翻4倍

2021-11-09 09:37
澳洲前總理基廷10日警告坎培拉，不要捲入關於台灣的軍事衝突，並稱台灣的命運「不是澳洲的重要利益」，並淡化中國武統的前景。路透/AAP

很重要所以說兩次 澳洲前總理：台灣不是澳洲重要利益

2021-11-10 06:56
巴丟草個展的其中一幅作品為習近平獵殺小熊維尼。(取材自推特)

義國博物館不甩中國施壓 照常展出「習近平獵殺維尼」

2021-11-12 23:07

超人氣

更多 >
槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪

槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪
華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉

華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉
新州華母涉殺子女案死因結果出爐：兩幼兒窒息而亡

新州華母涉殺子女案死因結果出爐：兩幼兒窒息而亡
讓蛤蜊泡水不加鹽也能吐沙 她加這一物「吐得很乾淨」

讓蛤蜊泡水不加鹽也能吐沙 她加這一物「吐得很乾淨」
專挑老人騙錢騙感情 德州夫妻得手300萬 遭判刑388年

專挑老人騙錢騙感情 德州夫妻得手300萬 遭判刑388年