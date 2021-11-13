印度國防參謀長：印度頭號敵人是中國 不是巴基斯坦

去年六月，中印邊界班公湖附近發生中印兩軍邊境部隊的肢體衝突事件。美聯社

環球時報援引印度 Times Now新聞網報導，印度國防參謀長比平 · 拉瓦特11日在出席媒體論壇活動時表示，「目前印度頭號敵人是中國 ，而不是巴基斯坦」。拉瓦特說，自去年的邊境 衝突發生後，印度和中國在有爭議的邊境地區增設基礎設施、軍隊和軍事裝備，而印度已做好準備，應對發生在邊境地區和海上的任何不幸事件。

拉瓦特稱，缺乏信任，以及與日俱增的疑慮感，正使印中邊界爭端難以解決。他認為，印中兩軍首先應「脫離接觸」，然後實現局勢降溫，重點是回到去年4月之前的最初狀態。拉瓦特同時承認，目前印方相較於中方在基礎設施上處於劣勢，因此印方強調雙方等距離的撤離。

拉瓦特還稱，中國正在實控線附近建立村莊，但他強調，中方村莊都在實控線的中國一側。美國國防部日前發佈的「中國軍力報告」提及的「中國在印度領土上修建村莊」說法不實。「印度斯坦時報」稱，拉瓦特的此番言論具有「特殊重要性」，因為他是在美國防部發表報告之後作此表述的。

拉瓦特宣稱，中國態度有可能會變得不友善的設想，加上與阿富汗塔利班（神學士）有關的安全議題，以及巴基斯坦議題，使得印度軍隊進行重組，在北部和西部邊境地區各設戰區司令部，成為必要步驟。拉瓦特還聲稱，如果要與中國作戰，印將會同時爭取美國和俄羅斯的支持。

10月10日，中印兩軍在莫爾多／楚舒勒會談點中方一側舉行第十三輪軍長級會談。會後，中國人民解放軍西部戰區新聞發言人龍紹華大校就該輪會談發表談話指出，會談中，印方仍堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難。