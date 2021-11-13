我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

AZ疫苗價格調漲 不再以成本價販售

中央社／倫敦12日綜合外電報導
阿斯特捷利康公司12日表示，第4季起AZ疫苗將從疫情期間原本非營利的成本價，轉為小幅獲利的定價模式。中央社
阿斯特捷利康公司12日表示，第4季起AZ疫苗將從疫情期間原本非營利的成本價，轉為小幅獲利的定價模式。中央社

瑞典與英國藥廠合併組成的阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）今天表示，從第4季開始，AZ疫苗將從疫情期間原本非營利的成本價，轉為小幅獲利的定價模式。

美聯社報導，阿斯特捷利康在第3季的季度更新資料表示，藥廠「在接獲疫苗新訂單的同時，預料將逐漸轉變為小幅獲利」的定價模式；並表示，疫苗在第4季的「有限」獲利將能支應研發COVID-19抗體雞尾酒療法的成本。

阿斯特捷利康和共同研發疫苗的牛津大學達成協議，至今提供的AZ疫苗都是以大約2到3美元的「成本價」銷售。其他疫苗製造商如輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）則持續創造巨額利潤

阿斯特捷利康今天證實，提供開發中國家的疫苗仍將不赚取任何利潤。

阿斯特捷利康先前公布計畫，將為COVID-19疫苗和抗體療法研究設立一個專責部門。這也顯示，其實在疫情爆發前，阿斯特捷利康在疫苗研發領域並非位居一線。

根據阿斯特捷利康公布截至9月的季度更新資料，營收增長約50%，達到創紀錄的99億美元，原因是AZ疫苗銷售額突破10億美元，而近期收購美國亞力兄製藥（Alexion Pharmaceuticals）後，罕見疾病藥物增加了13億美元收入。

阿斯特捷利康表示，目前包括肝癌與攝護腺癌的8項藥物第三階段試驗都有正面結果，良好的銷售趨勢預料將會持續。

疫苗 疫情 利潤

上一則

父女混戰 菲律賓總統府發言人：杜特蒂將參選副總統

延伸閱讀

國際認證「此路不通」為出國解套 高端族開放混打

國際認證「此路不通」為出國解套 高端族開放混打
專家：高端族打4劑 副作用…真的不知道

專家：高端族打4劑 副作用…真的不知道
華府市府職員包括公校教職 不打疫苗恐停職

華府市府職員包括公校教職 不打疫苗恐停職
洛市消防員工會 阻止疫苗強制令遭駁回

洛市消防員工會 阻止疫苗強制令遭駁回

熱門新聞

英國牛津大學發現，60%的南亞裔及15%的歐洲血統者帶有LZTFL1高風險基因，會使染上COVID-19的肺部衰竭和死亡風險增加一倍。圖為5月印度疫情嚴峻。(美聯社)

研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍

2021-11-05 13:26
梅根老是被皇室支持者抹成「破壞和諧的禍首」。（路透資料照片）

哈利、梅根意外幫大忙？女王、查理、威廉關係拉近

2021-11-09 08:18
俄羅斯聯邦自然資源監督局局長拉迪奧諾娃10日表示，中國公民正進入俄羅斯，採摘罕見植物後跨過邊境出口回國，造成威脅俄國生物多樣性跟可能令頻危植物群滅絕的環境問題。資料畫面。路透/TASS

「中國大哥」狂掃一切 俄官員批中民眾危害自然資源

2021-11-11 05:29
德國畫報日前爆料，泰國國王瓦吉拉隆功闊別巴伐利亞阿爾卑斯山脈的「第二故鄉」一年多後，日前已搭機飛返德國，並有250名隨從與30隻貴賓狗伴駕。(Getty Images)

泰王大陣仗「返德國」250人、30隻貴賓狗護駕

2021-11-12 03:06
塞爾維亞中部一座中資煉鋼廠數百公尺以外，一處村莊被厚厚的紅色粉塵覆蓋；不到10年間，當地人罹癌率翻了4倍。路透

中資煉鋼廠殘害塞爾維亞小鎮 罹癌率翻4倍

2021-11-09 09:37
澳洲前總理基廷10日警告坎培拉，不要捲入關於台灣的軍事衝突，並稱台灣的命運「不是澳洲的重要利益」，並淡化中國武統的前景。路透/AAP

很重要所以說兩次 澳洲前總理：台灣不是澳洲重要利益

2021-11-10 06:56

超人氣

更多 >
槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪

槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪
痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美

痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美
紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年

紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年
華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉

華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉
新州華母涉殺子女案死因結果出爐：兩幼兒窒息而亡

新州華母涉殺子女案死因結果出爐：兩幼兒窒息而亡