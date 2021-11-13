COP26峰會進入加時階段 英：盼13日達成協議閉會

英國首相強生12日訪問一間新冠疫苗注射站。（美聯社）

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26 ）各造今晚在蘇格蘭格拉斯哥通宵談判，輪值主席的英國 目標是在明天達成全球協議。COP26原定今天結束，但共識還沒出爐。

法新社報導，英國首相強生（Boris Johnson）呼籲富國挹注更多資金以取得突破，暴露出這場馬拉松式會談的主斷層線。

以印度為首的發展中經濟體，由於未能取得財政支持的承諾、以協助他們從化石燃料過渡並因應氣候變遷 日益加劇的衝擊情況下，拒絕採取更多措施來減少溫室氣體排放。

這場僵局已使為期兩周的COP26會議超過原定時程，大會表訂落幕時間是格林威治標準時間12日1800。

COP26主席夏瑪（Alok Sharma）在今晚給各國代表的一封信中說：「我估計明天下午舉行正式全體會議，在通過決議後結束會議。」

來自近200個國家的代表被賦予的任務，是維持巴黎協定將全球平均氣溫較前工業化時期上升幅度限制在攝氏1.5度內的目標。全球暖化引發的災難侵襲世界各地，切中要害。

稍早前，強生在倫敦附近告訴記者：「我們確實需要有人掏錢出來，幫助發展中國家做出必要的改變。」