COP26「延長賽」閉幕日續開會 化石燃料議題陷膠著

COP26閉幕之日，場外抗議不斷。(特派記者林奐成／攝影)

在英國 格拉斯哥舉行的聯合國 「氣候變化綱要公約第26屆締約方大會」（COP26 ），原表定要在英國時間12日晚間6時閉幕，但由於談判陷入僵局，始終無法將協議定案，主席沙瑪（Alok Sharma）更連續兩次取消記者會。截至晚間8時，各國代表仍在開會協商，正式進入「延長賽」，讓在場等候結果的與會人士苦嘆：「今晚將是漫漫長夜」。

英國廣播公司（BBC）報導，一名談判代表團成員透露，最佳狀況是各國仍會以今夜為目標，全力達成共識。事實上，過往多屆聯合國氣候大會時常進入「延長賽」，不僅無法在周五完成，甚至會拖到周六或周日才發布最終協議。例如，第15屆的哥本哈根氣候大會，直到周六晚間9時15分才結束，而前年馬德里氣候大會更是拖到周日下午1時55分才落幕。

英國時間12日稍早，COP26主辦單位發布第二個版本的協議草案，該版本的字眼出現一些改變，對於「全面廢煤」和「終止石化燃料補貼」，似乎立場有些軟化。在談判大會上，沙烏地阿拉伯、印度、俄羅斯和其他一些國家，一直大力反對寫入淘汰化石燃料的文字。

本屆大會希望達成什麼目標？整理如下：（一）讓升溫攝氏1.5度以內的目標，保有達成的可能。（二）逐步淘汰燃煤。（三）逐步終止對於化石燃料的補貼。（四）提供氣候調適資金給發展中國家。（五）先進國家應提供遲未兌現的1000億美元氣候資金。（六）將《巴黎協定》規則手冊定案。