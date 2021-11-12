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APEC領袖宣言 轉移疫苗技術並降低成本以擴大接種

中央社雅加達12日專電
亞太經濟合作會議領袖代表今天發表宣言，將自願轉移疫苗生產技術、降低疫苗成本、促進貿易，擴大Covid-19疫苗接種。圖為醫務人員準備施打輝瑞疫苗。(美聯社)
亞太經濟合作會議領袖代表今天發表宣言，將自願轉移疫苗生產技術、降低疫苗成本、促進貿易，擴大Covid-19疫苗接種。圖為醫務人員準備施打輝瑞疫苗。(美聯社)

亞太經濟合作會議領袖代表今天發表宣言，將自願轉移疫苗生產技術、降低疫苗成本、促進貿易，擴大Covid-19疫苗接種；並通過「奧特亞羅瓦行動計畫」以落實「2040年太子城願景」。

受到Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，亞太經濟合作會議（APEC）今年透過視訊舉辦。主辦國紐西蘭時間13日凌晨召開領袖會議，會後以今年的主題「攜手協作，共同成長」（Join, Work, Grow, Together）發表領袖宣言。

領袖宣言指出，施打Covid-19疫苗是全球的公共利益，各會員國將會確保疫苗廣泛接種，擴大疫苗的生產與供應將是一項優先要務；貿易與投資是應對疫情與帶動經濟復甦的關鍵，會員國將在6大方面持續努力。

宣言指出，在共同商定的條件下，會員國將自願轉移疫苗生產技術，擴大疫苗生產與供應，確保疫苗公平分享。將利用數位化等方式促進疫苗與必要醫療產品貿易，並建立對邊境措施的理解與透明度，鼓勵消除不必要的出口限制和其他非關稅障礙。

宣言也指出，各會員將主動降低Covid-19疫苗以及防疫相關醫療產品的成本，及確保利用「世界貿易組織」（WTO）的「與貿易有關之智慧財產權協定」（TRIPS），支持更多Covid-19疫苗的研發、生產與分配。

宣言指出，WTO將於11月底召開第12屆部長級會議，APEC會員國將利用這個會議，就Covid-19疫苗的相關問題，尋求務實、有效、具前瞻性的多邊解決方案。

APEC去年在馬來西亞的行政中心布特拉加亞（Putrajaya）舉行，當時領袖會議通過「2040年太子城願景」，接續已經到期的「茂物目標」，並為會員國提供未來20年的方向，包括推動區域經濟整合、創新和數位化，以及永續與包容性成長。

今年領袖會議為落實「2040年太子城願景」，通過「奧特亞羅瓦行動計畫」（Aotearoa Plan of Action），未來每5年將檢討更新，目標是在2040年形成一個「開放、充滿活力，韌性、和平」的亞太共同體（open, dynamic, resilient and peaceful）。

奧特亞羅瓦（Aotearoa）是紐西蘭原住民毛利人對紐西蘭現代稱法。

在數位經濟方面，領袖宣言指出，APEC會員的數位經濟快速成長，為維持巨大成長潛力，將加速推動APEC網路及數位經濟路徑圖（AIDER），發展數位基礎建設、鼓勵新科技發展與應用，打造開放、公平、包容、縮短數位落差的經商環境。

領袖宣言也指出，APEC會員已在發展再生能源與無害環境技術方面取得一些進展，以減少對化石燃料的依賴，將會進一步整合應對氣候變遷的行動。

疫苗 APEC 疫情

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