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世衛：阿富汗麻疹肆虐 數百萬兒童恐急性營養不良

中央社日內瓦12日綜合外電報導

世界衛生組織今天警告，飽受危機蹂躪的阿富汗正遭遇麻疹疫情，現已有數千人感染，近100人喪命；此外，320萬名阿國兒童恐將在年底前出現急性營養不良狀況。

世界衛生組織（WHO）表示，由於阿富汗正面臨日益嚴重的糧食不足和營養不良問題，這波麻疹疫情尤其令人擔憂。

世衛發言人哈里斯（Margaret Harris）表示：「對營養不良的孩子而言，麻疹就是死刑。如果我們不迅速採取行動，將有更多人死亡。」

哈里斯強調，亟需擴大阿國疾病監測和檢測的規模，但她說，就算沒有足夠的疫情監控，很明顯地，「麻疹疫情正在肆虐」。

阿富汗自今年開始已臨床診斷出超過2萬4000例麻疹病例，其中2397例獲實驗室確認。

伊斯蘭激進組織塔利班（Taliban）8月接管阿富汗，西方國家財政源助退場後，阿國經濟陷入衰退，國內又恰逢乾旱，援助機構示警，阿富汗恐面臨饑荒。

世衛組織指出，阿國約320萬名孩童在年底前恐面臨急性營養不良，隨著溫度下降，其中有100萬人面臨死亡的風險。

哈里斯說，阿富汗夜間氣溫會降至攝氏零度以下，低溫會使老人和年輕人更容易感染其他疾病。

阿富汗不僅遭遇糧食危機和麻疹肆虐，阿國官員表示，南加哈省（Nangarhar）一處清真寺今天發生爆炸，至少3人死亡、15人受傷。

南加哈省是伊斯蘭國（ISIS）在阿富汗分支的溫床。不過，目前尚未有任何組織坦承犯下這起爆炸案。

阿富汗 疫情 世衛

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