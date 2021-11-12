譚德塞：上周歐洲近200萬確診病例 創單周新高

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。美聯社

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞 今天表示，上周歐洲通報近200萬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，是大流行以來單周新高，歐洲正面臨再度採取限制措施遏止傳播的壓力。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在日內瓦舉行的例行線上記者會表示，上周歐洲通報了近200萬例COVID-19病例，這是歐洲自大流行開始以來的單周新高紀錄。

他指出，歐洲正面臨重新實施限制措施以遏止傳播並減輕衛生系統負擔的壓力，每個國家都必須不斷評估情況調整方法，世衛建議歐洲各國繼續擴大測試、使用口罩、保持社交距離、預防群聚、改善通風等措施，另呼籲民眾接種疫苗 。

譚德塞提到，疫情不僅在疫苗接種率較低的東歐國家激增，在接種率最高的西歐國家也是如此，這提醒大家，疫苗並不能取代其他預防措施的必要性。

他說當前疫苗覆蓋率最高的國家繼續儲備更多疫苗，而低收入 國家則繼續等待。全球每天注射的追加劑比低收入國家的第一劑量多6倍，除非解決全球疫苗不公平危機，否則無法結束這場大流行。

世衛歐洲區辦事處主任克魯格（Hans Kluge）近期對歐洲病例攀升憂心忡忡，表示歐洲已再次成為疫情重災區，防疫鬆綁與部分地區接種率拉不上來，都是疫情復燃的原因。並警告「據一項可靠預測，目前的趨勢代表明年2月前會有另外50萬人染疫病故」。