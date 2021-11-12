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泰王大陣仗「返德國」250人、30隻貴賓狗護駕

編譯周辰陽／即時報導
德國畫報日前爆料，泰國國王瓦吉拉隆功闊別巴伐利亞阿爾卑斯山脈的「第二故鄉」一年多後，日前已搭機飛返德國，並有250名隨從與30隻貴賓狗伴駕。(Getty Images)
德國畫報日前爆料，泰國國王瓦吉拉隆功闊別巴伐利亞阿爾卑斯山脈的「第二故鄉」一年多後，日前已搭機飛返德國，並有250名隨從與30隻貴賓狗伴駕。(Getty Images)

德國畫報日前爆料，泰國國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）闊別巴伐利亞阿爾卑斯山脈的「第二故鄉」一年多後，日前已搭機飛返德國，並有250名隨從與30隻貴賓狗伴駕，據指一行人可能正依規定隔離，再重返在德國的居處。

根據常批評泰國王室的記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）在推特所轉發的畫報爆料照片，據稱是瓦吉拉隆功的男子穿著深棕與橘色的愛迪達（Adidas）運動套裝，正在前往慕尼黑機場希爾頓飯店的公共游泳池途中。

來源：YouTube

照片可見到，似是瓦吉拉隆功的年長男子戴著口罩，由一名身穿相似運動套裝的年輕女子護送。據畫報表示，這名女子是一位維安護衛。

畫報指出，瓦吉拉隆功8日抵達慕尼黑，250名隨行人員則訂下整個飯店4樓達11天之久。記者凱姆（Karl Keim）透露，飯店主管與瓦吉拉隆功的維安隨扈突然向他走來，要求刪除照片。凱姆則報警尋求保護，並稱對方的要求不符合德國的新聞自由規範，「泰王維安隨扈不願讓我離開他們的視線，因此員警陪伴我回到我的車」。

據指德國當局規定，除非可證明完全接種新冠疫苗或染疫後康復，否則來自泰國等「高風險」地區的旅客必須隔離至少5天。馬歇爾在推文表示，泰王一行人一直住在飯店，可能就是遵守隔離規定，之後則返回長居的聖內比遲大飯店（Grand Hotel Sonnenbichl）。

從畫報爆料照片可見到，據稱是瓦吉拉隆功的男子戴著口罩、穿著運動套裝，正在前往慕尼...
從畫報爆料照片可見到，據稱是瓦吉拉隆功的男子戴著口罩、穿著運動套裝，正在前往慕尼黑機場希爾頓飯店的公共游泳池途中，並由一名身穿相似運動套裝的年輕女子護送。(取材自推特Andrew MacGregor Marshall)

德國 泰國 口罩

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