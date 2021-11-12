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助弱國抗暖化需數兆美元 有錢國家卻連千億都拿不出

中央社／格拉斯哥12日綜合外電
英國蘇格蘭格拉斯哥示威者扮成巴西總統波索納洛（左起）、澳洲總理莫里森、美國前總統川普、俄國總統普亭和媒體大亨梅鐸，諷刺他們忽視氣候暖化。（美聯社）
英國蘇格蘭格拉斯哥示威者扮成巴西總統波索納洛（左起）、澳洲總理莫里森、美國前總統川普、俄國總統普亭和媒體大亨梅鐸，諷刺他們忽視氣候暖化。（美聯社）

根據法新社所取得一份聯合國機構的報告初稿，協助脆弱國家因應氣候變遷帶來乾旱、洪災、熱浪與超級熱帶風暴的倍增效應需挹注數兆美元，遠非峰會檯面所提可比。

在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）召開的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）今天閉幕，富裕國家未能履諾每年向脆弱國家提供1000億美元資金，已成為峰會的衝突點。

然而，若讓氣溫持續增加所需承擔的代價，已非區區千億美元可打發。

聯合國機構「政府間氣候變遷問題小組」（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）的報告預計下週公布。根據草案內容，城市淹水、糧食短缺、民眾死於熱浪以及大規模移民等，都會讓應對資金攀升。

這份4000頁報告的摘要提到「適應氣候變遷需投入的成本，比原先估計的還高出許多，結果就是應對金援的差距持續拉大」。

「就可預期的氣候衝擊規模而言，目前對資助適應措施的治理安排依舊不足。」

地表溫度目前已比工業化時代前高出攝氏1.1度，加劇地球各地的極端天氣，全球氣溫看來也勢必飆破巴黎協定（Paris Agreement）將升溫限制在攝氏1.5與2度的目標。

根據聯合國計算，就算納入今年的新一輪減碳承諾，地球升溫仍將達到「釀災」的2.7度。

全球最高氣候科學機構「政府間氣候變遷問題小組」警告，氣溫上升幅度愈大，防範社會免受氣候災難衝擊的成本就愈高。

政府間氣候變遷問題小組表示，根據特定的溫室氣體排放情境，到2050年適應氣候所需的金額，將達到每年1兆美元。

若增溫達2度，光在非洲，適應氣候變遷的成本每年就預料得增加「數以百億計」美元。

氣候變遷 聯合國 熱浪

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