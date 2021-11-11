與英國小報法律戰 梅根為誤導性陳述向法官致歉

梅根（圖）與英國小報間因隱私權掀訴訟戰，法院裁決前，她為做出誤導性陳述向法官致歉。(路透)

英國倫敦上訴法院表示，需要一些時間就薩塞克斯公爵夫人梅根 （Meghan Markle）與一家小報間的隱私權訴訟戰做出裁決；梅根為了在本案中做出誤導性陳述向法官致歉。

「周日郵報」（Mail on Sunday）刊登梅根於2018年8月，也就是嫁給哈利 王子的三個月後，寫給父親馬克爾（Thomas Markle）的親筆信部分內容，遭法院裁定侵犯梅根隱私權和版權，「周日郵報」正在尋求推翻這項裁決。哈利是英國女王 伊麗莎白二世的孫子。

高等法院法官沃比（Mark Warby）今年稍早在未經庭審的情況下做出對梅根有利的裁決，並表示「週日郵報」應刊登全版道歉聲明，並支付梅根的法律費用。

資深法官佛斯（Geoffrey Vos）今天說：「我們會以一般方式花時間衡量我們的判斷。」他表示，法官們會「非常謹慎地」審視這些論點。

「周日郵報」辯護律師在聆訊期間主張，40歲的梅根是在知道這不會單純只是寫給父親的一封私密信件，而是有可能對外公開的情況下書寫。

梅根的律師在早先的庭審中否認這種說法的可能性，也駁斥梅根和哈利曾促成有關兩人自傳的說法。

然而「周日郵報」辯護律師在上訴期間出示了梅根前通訊秘書卡納夫（Jason Knauf）的證詞，對梅根律師的說法存疑。

卡納夫的證供、與梅根之間電子郵件和簡訊往來內容顯示，他們曾討論對自傳的作者提供一些協助。

路透和美國有線電視新聞網（CNN）報導，梅根在證詞中表示：「我為當時不記得這些通訊往來的事實向法庭致歉。我絕對無意誤導被告或法庭。」

卡納夫還表示，梅根曾指出，她意識到這封信可能會外洩，曾「仔細研究了可能被操縱的每一個細節」。然而她向法庭表示，她不認為父親會將這封信公諸於世，因為這對他自己不利。

梅根在婚禮前夕和父親馬克爾關係破裂後，寫下5頁信件給父親。馬克爾在坦承供狗仔隊拍照後，以身體不適為由缺席女兒的婚禮。

「周日郵報」於2019年2月刊登信件摘要，並聲稱馬克爾希望公開信件，以回應梅根友人接受美國「時人雜誌」（People）訪問時所發表的匿名評論。

若「周日郵報」贏得上訴，本案將進入庭審階段，屆時梅根和父親馬克爾可能會在庭審中提出證據。