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COP26抗議多 排碳大國成箭靶

特派記者林奐成／格拉斯哥報導
COP26談判進行之際，場外抗議不斷。美聯社
COP26談判進行之際，場外抗議不斷。美聯社

英國格拉斯哥舉行的「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）接近尾聲，各方關注兩大溫室氣體排放國中國、美國發表聯合宣言之後，是否能對談判注入強心針，讓各國針對加速廢煤、減少甲烷排放、工業去碳、氣候調適資金等議題，達成最終共識。

本報記者現場觀察，就在COP26談判如火如荼進行之際，場外抗議從格拉斯哥市中心街道一路燒到會場內，環保人士與發展中國家對目前氣候談判的進展，仍不滿意。

英國首相強森10日重返格拉斯哥，參加大會最後3天議程。他日前搭飛機跑行程挨轟，這次特別搭火車前來，他在大批警力隨扈保護下，走出格拉斯哥中央火車站，卻遭到在場民眾噓聲對待。

抗議人士在市中心的文森街，拉起寫著「漂綠騙局」（Greenwash Scam）的布條，抗議英國Drax電廠，藉由發展生質能發電和碳捕捉技術以拒絕關閉電廠與減少碳排。

一名蘇格蘭抗議人士珍妮表示「我們不能讓再生能源，成為大型企業繼續牟利的手段」。

會場內也有來自非洲的組織舉布條呼喊「氣候正義」口號，要求大型排碳汙染者，必須支付符合其責任的費用。該組織「非洲企業問責與公共參與」（CAPPA）計畫主任馬丁斯表示，「我們為非洲追求氣候正義，非洲不是（先進國家的）垃圾掩埋場」。

馬丁斯表示，在全球暖化責任上，「非洲只排放極少量二氧化碳，但我們卻受害最深，你來非洲就知道到處都是水災」。來自莫三比克的他說，就在COP舉辦之前，國內遭到大水災，不少民眾撤離家園，他呼籲大國必須履行減碳責任與氣候正義。

另外，大會期間，來自台灣、日本、南韓與香港的年輕人在「亞洲青年碳中和對話」論壇中分享各自國家的碳中和政策。

台灣青年氣候聯盟成員講者林巧媃認為，台灣氣候相關的數據沒有完全公開，如果公開可以幫助青年團體做研究或制定策略。

「南韓綠色環境青年」講者Yoo Jung Kwon對於本屆氣候大會至今的成果感到失望，「他們都在談減碳成果，但更重要的是下一步要怎麼走？對抗氣候變遷，只有企圖心不夠，要有行動」

台灣 英國 減碳

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