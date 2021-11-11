盼消弭性別薪酬差異 芬蘭擬讓勞工查看同事薪資

芬蘭政府打算祭出新法，允許勞工在懷疑自己遭歧視時，檢視同事薪資。(Pexels)

男女同工不同酬議題討論熱烈，芬蘭政府打算祭出新法，允許勞工 在懷疑自己遭歧視時，檢視同事薪資，但勞資雙方都對此法案不甚滿意。

芬蘭總理總理馬林（Sanna Marin）領導的中間偏左5黨聯合政府，正在推動立法以縮小工資差異。

路透社報導，這項法案被勞資雙方批評；勞工工會要求更高透明度，雇主組織則指，這會激起職場更多衝突。

北歐合作與平等部（Nordic Cooperation and Equality）部長布倫奎斯特（Thomas Blomqvist）告訴路透社：「政府計畫的核心是消除不合理的薪酬差距。」

他並預期國會將在2023年4月選舉之前，通過這項法案。

儘管性別平等是芬蘭幾十年來政治議程的重要一環，但根據經濟合作暨發展組織（OECD）數據，芬蘭女性在2019年比男性少賺17.2%，表現比挪威、丹麥和瑞典 等北歐國家差。

芬蘭平等監察使（Finnish Equality Ombudsman）2018年的報告指出，國內性別薪資差距原因，往往與西歐國家相似，即就業市場區隔男性和女性主導的職業，而男性休育嬰假比少，女性升職頻率也不如男性。

芬蘭大型雇主組織「芬蘭產業聯盟」（EK）去年11月退出國會的報酬透明化特別工作 組，以抗議法律變革的提案速度。

芬蘭產業聯盟的資深法律顧問李佩能（Katja Leppanen）告訴路透社，聯盟本來希望對薪資差距進行更多研究；她並說，提供報酬資訊應該是自願性的，強制公開個人薪資細節會導致工作氛圍惡化。

來自勞工工會和平等監察使的馬利安瓦拉（Jukka Maarianvaara）說，他們認為，過去3屆政府任期已做足研究，現在該採取動。

由於起草時，結合特別工作組內不同意見，困難重重，這項旨在消弭薪酬差距的法案已被推遲發表，但布倫奎斯特告訴路透社，相關進程會繼續進行。