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Google洪水預報拓至印度孟加拉全境 目標全球受惠

中央社台北11日電
Google今天在官方部落格發文說，基於機器學習技術的洪水預報系統已在印度和孟加拉全境推出，Google正努力將這項預警功能推向南亞、南美地區，期待最終能讓全球受惠。（路透）
Google今天在官方部落格發文說，基於機器學習技術的洪水預報系統已在印度和孟加拉全境推出，Google正努力將這項預警功能推向南亞、南美地區，期待最終能讓全球受惠。（路透）

Google今天在官方部落格發文說，基於機器學習技術的洪水預報系統已在印度和孟加拉全境推出，Google正努力將這項預警功能推向南亞、南美地區，期待最終能讓全球受惠。

Google工程和災害應變副總裁馬蒂雅斯（Yossi Matias）表示，2018年Google啟動洪水預報計畫，致力於為人們提供精準詳細的預報，藉以對抗洪災每年造成的傷害。這是Google災害應變資訊平台計畫中的一部分，協助人們在關鍵時刻即時取得可靠且實用的資訊。

在洪水預報計畫執行的前3年，Google拓展計畫涵蓋印度和孟加拉大部分的區域；Google與印度中央水利委員會和孟加拉水資源發展局攜手合作，為大約2.2億人口的所在區域發送超過4000萬則災害警報。

在2021年，這個災害警報系統拓展至涵蓋3.6億人口的區域，發送超過1.15億則災害警報，達到以往3倍。

馬蒂雅斯說，全球大部分的洪水預報僅能提供河道的漲幅，例如上升公分數，但這類資訊無法讓當地居民和村莊清楚了解洪災對他們可能帶來的嚴重性。Google的洪水警報確保人們獲得攸關自己安全的訊息，包括直接在Google地圖上清楚呈現洪水的範圍和水深。

為了讓洪災數據更貼近當地實際情況，Google最近推出洪災中樞網，能針對某場洪水的預測氾濫地圖，鎖定例如某個村莊等特定區域放大檢視洪水資訊，讓當地人能清楚解讀這類訊息。

馬蒂雅斯表示，洪災中樞網視覺化呈現洪水的範圍和水深資訊，幫助人們立即掌握當地最新的洪水警報和動態，這個網頁將會是Google未來在當地提供洪水警報的主要參考資源。

此外，Google也與多個救援組織包括紅十字會與紅新月會國際聯合會、印度紅十字會、孟加拉紅新月會等合作，將洪水警報傳達給當地沒有智慧型手機或網路的人們。

洪水 Google 洪災

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