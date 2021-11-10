COP26協議草案出爐 籲各國明年底前提高減排目標

聯合國氣候峰會今天釋出協議草案。圖為密蘇里州一個燃煤廠正在排放廢氣。美聯社

數據顯示全球目前行動遠不足以限制氣溫升幅在攝氏1.5度以下，聯合國 氣候峰會今天釋出的協議草案，敦促各國在2022年底前提高減排目標，比原定時程提前3年。

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）已在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）進行10天，主辦國英國形容這次會議對於能否達成2015年巴黎協定（Paris Agreement）的氣溫目標至關重要，而今天的草案首度透露COP26目前討論進度。

草案呼籲各國在明年以前「重新審視並強化」自身的脫碳計畫，並表示，限制氣溫升幅在1.5度以下「需要所有各方在這個關鍵十年有意義且有效率的行動」。

目前全球暖化 已使全球多國面臨更嚴重的旱澇與風暴。草案指出，為了避免暖化產生最惡劣衝擊，需要「快速、深度、持續減少全球溫室氣體排放」。

根據聯合國評估，各國依照巴黎協定提出的最新脫碳計畫，仍可能造成地球均溫在本世紀提升攝氏2.7度。

2015年的巴黎協定內含一項機制，要求各國須每隔5年更新排放計畫，許多大型排放國都錯過2020年提交「國家自訂貢獻」（Nationally Determined Contributions, NDCs）計畫的期限。

因暖化而情況危急的國家表示，若要達成防止災難性升溫所需的短期減排目標，把2025年當成下次更新期限時隔太遠。

協議草案也呼籲各國「加速淘汰煤炭和化石燃料與補貼」，觀察家說，這是「第一次顯著提及」這些加劇全球暖化的燃料。

過去的氣候峰會決議和巴黎協定本身甚至未提及化石燃料，而是聚焦在排放。

一名資深協商人員告訴法新社，他們有信心最終版協議會「以某種形式」提到化石燃料。

但氣候科學家與環境團體批評這份草案未能反映地球危機的嚴重性。國際綠色和平（Greenpeace International）負責人摩根（Jennifer Morgan）表示：「這份協議草案不是解決氣候危機的計畫，而是我們全都該祈求好運、往好處想的計畫，它是在禮貌要求各國可能明年多努力一點。」

路透社並指出，草案雖要求各國明年提出新承諾，但並未確定未來每年都得依要求提出新承諾，這部分有可能留給下屆聯合國氣候會議主辦國埃及進行檢討。

此外，草案也迴避窮國要求富國許下的保證，亦即富國得提供更多經費來協助窮國對抗氣候變遷 、減少二氧化碳排放，畢竟富國排放的溫室氣體是造成氣候變遷的主因。

草案僅「呼籲」已開發國家「緊急升級」援助，以幫助各國適應氣候衝擊；同時還主張得有更多援助資金採用補助形式，而非會加重窮國債務負擔的貸款形式。但草案並未納入兌現那些資金的新計畫。

富國2009年曾承諾，到2020年前，每年會提供窮國1000億美元的氣候資金，結果承諾落空，目前預計晚3年才能達成。

各國外交官今天將持續爭論，試圖為12日結束的兩周會議及時敲定最終版協議。屆時的協議雖不具法律約束力，仍擁有巴黎協定近200個簽署國的政治力量。

英國首相強生（Boris Johnson）預計今天稍晚返回格拉斯哥確認進度。