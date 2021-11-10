義大利國會議員連署提案 要求強化與台灣關係

義大利20名眾議員5日連署向義大利外交部提出「強化與台灣關係」書面質詢案。圖：pixabay

義大利 20名眾議員5日連署向義大利外交部提出「強化與台灣 關係」書面質詢案，支持台灣加入世界衛生組織等國際組織，並要求推動台義司法合作、度假打工等協定。

質詢案由義國會友台協會副主席迪馬尤（Marco Di Maio）在外交委員會提案，獲19名友台議員連署。

提案要求義國外交部提出強化台義關係的具體作法，包括如何在2010年成立的「台義經貿諮商合作會議」平台下，推動新的雙邊經貿協議，完善兩國磋商機制。

提案也要求義國外交部促進台義司法及引渡合作，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）和其他相關國際組織。

此外，提案要求義大利外交部促進台義藝術作品交流，舉辦展覽、音樂會和其他文化交流，並促進台義觀光，推動台義度假打工協定，並建請義政府授權台義兩國衛生部啟動衛生安全合作計劃，尤其是流行病學領域，以及通過農業政策、食品安全、漁業保護、動植物檢驗等合作協議。

提案最後促請義國外交部全面加強台義經濟、商業、工業、文化、科學、技術和農業關係，每年向國會提供關於台義雙邊關係的年度報告。

提案指出，台義雖在1970年終止外交關係，但雙邊經貿持續發展，1989年義外貿協會（ICE）在台設處，1994年義政府在台成立「義大利經濟、貿易和文化推廣辦事處」；台灣則在1991年成立「台北駐義大利代表處」 ，如今台義雙邊貿易額近50億歐元，義大利享有順差，義大利在台灣貿易夥伴中排名第20。

提案強調，台灣是義大利在亞洲的重要貿易夥伴，並已躋身世界25大經濟強國，在資通科技、生態轉型、人工智慧、生物科技及精緻農業領域處於領先地位，半導體晶片產量佔全球65%。同時，台灣是全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染和死亡人數最少的國家之一，台灣一直向國際提供技術與援助。

提案指出，七大工業國集團（G7）和歐盟 已表示支持台灣參與WHO；歐洲議會今年1月通過兩項決議，呼籲改善歐盟與台灣間的政治、貿易關係，支持台灣全面參與聯合國體系，義國外交部應針對義大利的相應作法向國會提出說明。