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岸田文雄否認是安倍傀儡政權 但致電說明用人原因

編譯張佑生╱即時報導
日中友好議員聯盟會長林芳正出任日本新任外相。路透
日中友好議員聯盟會長林芳正出任日本新任外相。路透

日本首相岸田文雄指派林芳正出任外相，引起黨內鷹派不滿，質疑林芳正的「親中」色彩太濃。讀賣新聞10日報導，岸田為此特別請自民黨幹事長茂木敏充致電給前首相安倍晉三與副首相麻生太郎解釋，說明用人原因。林芳正則強調自己是「知中」，但不「媚中」。

同一天，日本「文春online」刊載日本女作家阿川佐和子和岸田文雄談話的部分內容，岸田在談話中反駁了自己受自民黨「大老」操縱的說法，強調岸田政權與「安倍路線」不同。

談話中，阿川佐和子表示：「在日本首相的背後，都有不少『嘴碎』的長老。比如在岸田先生背後，能看到前首相安倍晉三和（日本自民黨）副總裁麻生太郎一步不離地跟在後面，有聲音擔憂，兩個人是否會對岸田說一不二？」

就此，岸田笑著回應道：話可不能這麼說。」阿川佐和子追問：「不能這麼說，那應該怎麼說？」

岸田回答：「在人事任命和政策方面重複說同樣的話，無法得到日本國民的認同，在這些方面我下了很多工夫。」

阿川佐和子問：「您能具體講講與安倍路線有哪些不同嗎？」岸田回答：「的確『安倍經濟學』在經濟成長方面取得了很大成果。但是，其成果未能通過『涓滴效應』體現在收入較低人群的身上。（把經濟）全面拋給市場和競爭的話，成長的果實無法回到（基層）。我希望政治營造一個環境，讓官僚和民眾做好職責分擔，以達成能夠（把經濟成長）分配到社會低收入人群和中產人群中去。」　　

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