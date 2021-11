諾貝爾和平獎得主馬拉拉結婚了 新郎身分曝光

2017年諾貝爾 和平獎得主馬拉拉(Malala Yousafzai)9日在個人推特 宣布自己已經成婚。

根據報導,現年24歲、居住在英國 的馬拉拉透露自己在伯明翰舉行小型的伊斯蘭婚禮儀式,並與家人一同慶祝這個時刻。馬拉拉在推特上表示「今天是我生命中寶貴的一天,馬利克(Asser Malik)和我結成終身伴侶」,並附上四張兩人合照。

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

