諾貝爾和平獎得主馬拉拉結婚了 新郎身分曝光

2017年諾貝爾和平獎得主馬拉拉9日在個人推特宣布自己已經成婚。（取材自推特）

2017年諾貝爾 和平獎得主馬拉拉（Malala Yousafzai）9日在個人推特 宣布自己已經成婚。

根據報導，現年24歲、居住在英國 的馬拉拉透露自己在伯明翰舉行小型的伊斯蘭婚禮儀式，並與家人一同慶祝這個時刻。馬拉拉在推特上表示「今天是我生命中寶貴的一天，馬利克（Asser Malik）和我結成終身伴侶」，並附上四張兩人合照。

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

📸: @malinfezehai pic.twitter.com/SNRgm3ufWP — Malala (@Malala) November 9, 2021

除了名字外，馬拉拉沒有透露關於丈夫的其他任何資訊，不過網路上有人透露他的真實身分是巴基斯坦板球總會訓練中心的總經理，這點尚未得到證實。

馬拉拉因其個人勇氣和積極爭取女性教育權利而在世界多地、尤其是西方國家受到尊敬，不過她的激進主義也時常引起公眾輿論分歧。今年7月馬拉拉接受英國「Vogue」雜誌採訪時才表示「不確定自己是否會結婚」。