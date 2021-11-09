我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排

共和黨議員戈薩改編日本動畫「擊殺」歐凱秀 被推特限流

中資煉鋼廠殘害塞爾維亞小鎮 罹癌率翻4倍

中央社塞爾維亞貝爾格勒9日綜合外電報導
塞爾維亞中部一座中資煉鋼廠數百公尺以外，一處村莊被厚厚的紅色粉塵覆蓋；不到10年間，當地人罹癌率翻了4倍。路透
塞爾維亞中部一座中資煉鋼廠數百公尺以外，一處村莊被厚厚的紅色粉塵覆蓋；不到10年間，當地人罹癌率翻了4倍。路透

塞爾維亞中部一座中資煉鋼廠數百公尺以外，一處村莊被厚厚的紅色粉塵覆蓋；不到10年間，當地人罹癌率翻了4倍，居民希望煉鋼廠協助清理環境，或是乾脆關閉。

在塞國中部的雷迪納克村（Radinac），一名70歲、罹患喉癌的村民透過人工電子喉告訴記者，當地居民不能將洗好的衣服晾在戶外，還必須使用醋來擦去車上堆積的粉塵。「用水是洗不掉的。我們不出門，我們不敢。」

路透社報導，根據斯梅代雷沃（Smedrevo）公共衛生機構統計，當地10萬人口在2019年有6866人罹患癌症，較2011年的1738人大幅攀升。

廠方表示，自從中國河鋼集團（Hesteel）5年前斥資4600萬歐元（約5330萬美元）從政府手中收購該廠以來，他們已投資3億歐元研發降低污染的技術。

煉鋼廠環境保護部門經理德瑞克（Ljubica Drake）在回應路透社的聲明中強調，「我們也都是斯梅代雷沃的居民…我們會在汙染環境中工作，罔顧自身與子女的健康嗎？」

德瑞克指出，待明年3座新生產設施完工後，即可大幅減少汙染，且她認為將罹癌機率上升歸咎於工廠活動「並不正確」。

她說，越來越多居民罹癌，可能是1999年科索沃戰爭期間，北約轟炸前南斯拉夫（Yugoslavia）的軍事行動所導致。

環保組織Tvrdjava負責人科斯蒂奇（Nikola Krstic）表示，9月的分析報告顯示，紅色粉塵中含有大量重金屬，「每年有120天，這個城鎮的空氣品質遠低於歐盟標準。紅色粉塵含有許多油脂，會黏附在肺部，導致呼吸困難」。

中國已在塞爾維亞投資數十億歐元。塞爾維亞正在等待加入歐盟，但自南斯拉夫解體以來，這20多年間與西方國家關係不睦，傾向與北京尋求密切關係。

貝爾格勒當局表示，他們準備處理中資企業的污染問題。塞爾維亞政府副總理兼能源和採礦部部長米哈伊洛維奇（Zorana Mihajlovic）上周表示，「汙染製造者不僅會被罰款…如果他們無法減少污染…就必須停止營運」。

投資 中國 歐盟

上一則

哈利、梅根意外幫大忙？女王、查理、威廉關係拉近

延伸閱讀

休士頓踩踏8死事故 目擊者：像野生動物輾過別人

休士頓踩踏8死事故 目擊者：像野生動物輾過別人
美國曉澳地區聯誼會 捐2.4萬助罹癌華男林志鵬

美國曉澳地區聯誼會 捐2.4萬助罹癌華男林志鵬
美企駐港地區總部 18年來最少 較國安法生效前跌1成

美企駐港地區總部 18年來最少 較國安法生效前跌1成
強生：不排華也不拒絕中資 「非戰略性領域開大門」

強生：不排華也不拒絕中資 「非戰略性領域開大門」

熱門新聞

愛達荷州首府波夕市一家醫院的重症監護室，醫護人員在照顧病人。(美聯社)

何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

2021-11-03 14:06
坎昆凱悅茲瓦飯店發生槍擊事件，民眾聚集在大廳。(路透)

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 遊客倉皇逃進飯店避難

2021-11-04 21:35
英國牛津大學發現，60%的南亞裔及15%的歐洲血統者帶有LZTFL1高風險基因，會使染上COVID-19的肺部衰竭和死亡風險增加一倍。圖為5月印度疫情嚴峻。(美聯社)

研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍

2021-11-05 13:26
33歲的斯諾克斯與丈夫詹森2日來到比利時盧森堡省的納德林附近踏青，不料途中斯諾克斯失足從100英尺高的懸崖掉落身亡（非事發照片）。（取材自Instagram）

夫妻開心出遊變調 妻子懸崖邊自拍「下一秒墜落慘死」

2021-11-03 23:18
日本皇室秋篠宮文仁親王(中)2020年11月歡慶55歲生日的的全家福，左為長女真子公主。(美聯社)

真子公主婚後再遭打擊 外公川嶋辰彥81歲病逝

2021-11-04 11:05
最新數據顯示，全球因新冠肺炎而病歿的人數，已超過500萬人。路透

COVID-19奪走逾500萬條人命 成全球第3大死因

2021-11-01 10:51

超人氣

更多 >
北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手
蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人
減醣飲食正夯 營養師：你減的是對的醣嗎？

減醣飲食正夯 營養師：你減的是對的醣嗎？
鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶
美籍華人返中探望病重母親 回國如西天取經困難多

美籍華人返中探望病重母親 回國如西天取經困難多